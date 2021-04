SOF-11 Klimt CAI Sarl ("BidCo"), een gecontroleerde dochteronderneming van Starwood Capital Group, maakt het resultaat bekend van het openbare overnamebod op CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo")

WENEN en LUXEMBURG, 14 april 2021 /PRNewswire/ -- Op maandag 22 februari 2021 publiceerde BidCo het biedingsdocument voor een verwacht verplicht overnamebod voor alle CA Immo-aandelen en converteerbare obligaties die niet van BidCo of CA Immo zijn ("Bod"). De acceptatieperiode eindigde op 9 april.

Tot het einde van de acceptatieperiode werden 2.413.980 CA Immo-aandelen te koop aangeboden, wat overeenkomt met een biedingsratio van 3,71% van de CA Immo-aandelen waarop het Bod betrekking heeft.

Bovendien werden 811 CA Immo converteerbare obligaties met een totale nominale waarde van EUR 81.100.000 te koop aangeboden, wat overeenkomt met een tenderratio van 40,55% van de converteerbare obligaties van CA Immo.

Na de afwikkeling van het Bod zal BidCo 33,20% van de uitstaande aandelen van CA Immo bezitten op een volledig verwaterde basis (ervan uitgaande dat alle converteerbare obligaties worden geconverteerd na de controlewijziging).

Het Bod zal worden afgehandeld conform Artikel 5 van het biedingsdocument. De biedprijs van het aandeel van EUR 36,00 per aandeel CA Immo en de biedprijs van de converteerbare obligatie van EUR 138.628,59 per converteerbare obligatie CA Immo met een nominale waarde van EUR 100.000 zullen uiterlijk op 23 april via hun respectieve bewaarbanken aan de houders van de te koop aangeboden effecten van CA Immo worden betaald.

Conform Artikel 19, lid 3 van de Oostenrijkse Overnamewet, zal de aanvaardingsperiode worden verlengd met nog eens drie maanden voor alle houders van CA Immo-effecten die het Bod nog niet hebben geaccepteerd ("Aanvullende acceptatieperiode").

De Aanvullende acceptatieperiode begint op 14 april 2021 en eindigt op 14 juli 2021 om 17.00 uur lokale tijd in Wenen. De afwikkeling met betrekking tot effecten die tijdens de Aanvullende acceptatieperiode te koop worden aangeboden, zal plaatsvinden binnen 10 handelsdagen na het einde van de Aanvullende acceptatieperiode.

Ter herinnering zal tijdens de Aanvullende acceptatieperiode een verlaagde biedprijs van EUR 120.937,26 voor elke converteerbare obligatie met een nominale waarde van EUR 100.000 van toepassing zijn (onder voorbehoud van de gebruikelijke aanpassingen, inclusief voor dividenduitkeringen van CA Immo). Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar het biedingsdocument en de wijziging van het biedingsdocument.

