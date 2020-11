Sofia Vergara, Luis Fonsi, Yara Shahidi, Jennifer Aniston y Michael Strahan se unen a Marlo Thomas para la campaña anual Thanks and Giving de St. Jude

MEMPHIS, Tenn., 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En un año y una temporada navideña sin precedentes, Sofia Vergara, Luis Fonsi, Jennifer Aniston, Michael Strahan y Yara Shahidi, quien se suma este año a muchas otras celebridades, se unen a la Directora de Relaciones Nacionales de St. Jude Children's Research Hospital®, Marlo Thomas, para apoyar la campaña anual Thanks and Giving® de St. Jude.

Actores, intérpretes, figuras del entretenimiento, personalidades deportivas y muchas estrellas más, incluyendo a Anthony Hamilton, Banda El Recodo, Blanca Soto, Brad Paisley, Darius Rucker, Dwane Casey, Erica Campbell, Gerardo Ortiz, Jake Owen, Jekalyn Carr, JoJo Siwa, Keith Urban, Kirk Franklin, Lady A, Luis Coronel, MAJOR., Tim McGraw, Sam Hurley y los creadores de The Game Theorists, MatPat y Stephanie Patrick, aparecen en anuncios digitales y de radio pidiendo a las personas que se unan y que recurran a las redes sociales para pedirles a otros que también se unan a St. Jude en la lucha contra el cáncer infantil.

"Los niños de St. Jude Children's Research Hospital ocupan un lugar muy especial en mi corazón y estoy muy contenta de volver a participar en la campaña Thanks and Giving de St. Jude", comentó Sofia Vergara. "En St. Jude, brindan tratamiento a niños de todo el país y del mundo entero, y además comparten libremente con todo el mundo los descubrimientos que realizan para salvar a miles de niños más. Juntos, podemos ayudar a St. Jude a continuar con su labor de salvar vidas y brindar esperanza a niños de todas partes".

"Estoy sumamente agradecida por el espíritu generoso y solidario de nuestra fabulosa familia de estrellas", comentó Marlo Thomas, Directora de Relaciones Nacionales de St. Jude Children's Research Hospital. "La temporada navideña es una época del año en la que todos nos unimos para ayudar a los niños y las familias de St. Jude. Aun en estos tiempos difíciles, las investigaciones y los tratamientos que se llevan a cabo en St. Jude no se detendrán, porque el cáncer no se detiene ante nada. Nos sentimos bendecidos de poder contar con su apoyo incondicional y espíritu generoso que ayuda a recaudar los fondos que permiten que nuestros médicos y científicos puedan continuar salvando vidas. Cuando donas durante la campaña Thanks and Giving de St. Jude, estás brindando a las familias de St. Jude la posibilidad de crear más momentos memorables.

La campaña Thanks and Giving de St. Jude reúne a celebridades amigas, socios corporativos y clientes durante la temporada navideña para recaudar fondos para apoyar la misión de St. Jude: descubrir las curas que salvan a los niños. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han incrementado la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. Durante los meses de noviembre y diciembre, los consumidores pueden donar en línea o en las tiendas al hacer sus compras en tiendas nacionales participantes.

"Amo formar parte de la gran familia de St. Jude Children's Research Hospital y me siento muy emocionado de participar una vez más de la campaña anual Thanks and Giving de St. Jude", dijo Luis Fonsi. "La generosidad y el amor que se siente alrededor de los niños de St. Jude me motiva todos los días. Y el ánimo y la fuerza de los niños es inspiradora. Acompáñame durante esta temporada navideña donando a St. Jude. Tu apoyo brindará esperanza a los niños en comunidades de los Estados Unidos y del mundo entero".

Para sumarte a la lucha contra el cáncer infantil en esta temporada de fiestas:

Dona en stjude.org /es y visita el sitio para conocer más detalles.

y visita el sitio para conocer más detalles. Dona en comercios participantes al hacer tus compras en línea o en las tiendas. Visita la página en inglés stjude.org/thanksandgiving para ver la lista completa de socios participantes.

página en inglés stjude.org/thanksandgiving para ver la lista completa de socios participantes. Únete y sigue a la comunidad de @StJude en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Nuestro propósito es claro: descubrir las curas que salvan a los niños. Es el único Centro Oncológico Integral dedicado exclusivamente a los niños, designado por el Instituto Nacional de Cáncer. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. Los descubrimientos desarrollados en St. Jude son compartidos libremente, y de esta forma cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únete a la misión de St. Jude visitando stjude.org /es , dándole me gusta a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude enTwitter, Instagram yTikTok, y suscribiéndote a su canal de YouTube.

