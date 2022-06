SOFTBANK E ALTAEROS LANÇAM PRIMEIRO AERÓSTATO AUTÔNOMO DO MUNDO

A SoftBank e a Altaeros lançaram o ST-Flex pela primeira vez em 2 de maio de 2022 e realizaram testes de avaliação durante o mês de maio. O ST-Flex transportou o sistema de estação base da SoftBank, equipado com sua antena cilíndrica desenvolvida pela própria empresa que realiza a fixação da pegada da área de comunicação, a uma altura de 249 metros, onde foi conectado ao equipamento terrestre por meio de fibra óptica e condutores de energia incorporados às amarras. Do anúncio da SoftBank : "O sistema recém-desenvolvido de estação base em alta altitude por meio de um aeróstato ancorado mostrou-se operável em altitudes mais altas e transportou cargas de comunicação mais pesadas. Ele também alcançou uma cobertura de rede de área mais ampla com maior estabilidade de comunicação durante o teste" Os detalhes e resultados adicionais dos testes de telecomunicações da SoftBank podem ser encontrados aqui: https://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sbkk/2022/20220622_01/

O sistema de controle autônomo, Aerostat Autopilot™, desenvolvido pela Altaeros, elimina a necessidade de uma tripulação no local para operações diárias e garante o mais alto nível de confiabilidade, fazendo do ST-Flex a solução de aeróstato mais econômica em sua classe. Durante o programa de testes, o ST-Flex se destacou em condições climáticas altamente variáveis, incluindo ventos fortes. Os controles autônomos de três cabos do Altaeros criam estabilidade no aeróstato e controlam o passo, a rotação e a guinada para manter o aeróstato estável mesmo em condições climáticas variadas. Os recursos autônomos fornecem um nível de desempenho e flexibilidade sem comparação entre os veículos aéreos não tripulados comerciais (UAVs). Veja os destaques aqui: https://youtu.be/tENcZXFsfEU

"Estamos incrivelmente animados por ter concluído o primeiro lançamento internacional do ST-Flex", disse o CEO da Altaeros, Ben Glass. "O teste bem-sucedido da Tecnologia de Fixação de Pegada da SoftBank pelo ST-Flex é um grande marco que promoverá o desenvolvimento e a eficácia de muitas plataformas de telecomunicações aéreas a fim de ajudar a levar serviços críticos para todas as partes do mundo".

Sobre a SoftBank Corp.

Guiada pela filosofia corporativa do SoftBank Group, "Revolução da Informação – Felicidade para todos", a SoftBank Corp. (TÓQUIO: 9434) fornece serviços de telecomunicações e os combina com tecnologias avançadas para desenvolver e operar novos negócios no Japão e no mundo. No ano que se encerrou em março de 2022, a SoftBank Corp. registrou 5,7 trilhões de ienes de receita, 985,7 bilhões de receita operacional e tinha 319 empresas do grupo (245 subsidiárias e 74 afiliadas), tanto no Japão quanto no exterior. A SoftBank Corp. tem 57 milhões de assinantes móveis e de banda larga no Japão e, por meio de suas empresas do grupo Yahoo Japan Corporation, PayPay Corporation e LINE Corporation, 86 milhões de usuários de mídia on-line, 46 milhões de usuários de telefonia celular pós-paga e 92 milhões de usuários de aplicativos de comunicação, respectivamente (até 11 de maio de 2022). Com essa base sólida de negócios e um número atraente de pontos de contato com o cliente, a SoftBank Corp. está se expandindo para áreas não relacionadas às telecomunicações, de acordo com sua estratégia de crescimento "Beyond Carrier" ("Mais do que uma operadora", em tradução livre), enquanto aumenta ainda mais seus negócios de telecomunicações. Além disso, ao aproveitar totalmente o poder das soluções de 5G, IA, IoT, gêmeos digitais, Rede Não Terrestre (NTN), incluindo telecomunicações estratosféricas baseadas em Estação de plataforma de alta altitude (HAPS) e outras tecnologias-chave, a SoftBank Corp. visa realizar a "Implementação da digitalização na sociedade". Em reconhecimento às suas iniciativas ESG, a SoftBank Corp. foi selecionada para inclusão nos Índices de Sustentabilidade Dow Jones, FTSE4Good, Índice da MSCI de líderes ESG constituintes e selecionados do Japão de 2022 e outros índices líderes globais de investimentos ESG. Para saber mais, acesse https://www.softbank.jp/en/

Sobre a Altaeros: A missão da Altaeros é conectar pessoas, máquinas e dados, não importa onde estejam localizados. Aproveitamos a autonomia de ponta e a tecnologia aeroespacial avançada para construir a plataforma aérea mais eficaz disponível. Nossas SuperTowers são usadas para fornecer banda larga de alta velocidade e baixo custo para comunidades carentes, para construir redes de IoT para monitorar unidades industriais ou a saúde de lavouras, para fornecer um ponto de vista elevado para socorristas que combatem incêndios florestais ou outros desastres naturais e para várias outras aplicações. A Altaeros está sediada na grande Boston, com instalações de produção e testes no sul de New Hampshire. A Altaeros tem o respaldo do SoftBank Group, SPARX, SKK, Safar Partners e outros.

