SoftGroup annonce son engagement à accroître le développement durable et responsable

SOFIA, Bulgarie, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- SoftGroup, le meilleur fournisseur de technologies de traçabilité de bout en bout dans la région CEE, annonce aujourd'hui son engagement à accroître le développement durable et responsable en annonçant sa première édition du rapport de durabilité 2020-2021. L'entreprise perçoit des objectifs alignés sur les objectifs de développement durable des Nations unies, contenant des plans d'action durables dans les domaines économique, environnemental et social.

Les principaux domaines d'intérêt couverts par le rapport sont les suivants :

Engagements en faveur de l'amélioration du bien-être et d'une vie saine

Égalité des sexes

Promouvoir l'emploi productif et l'inclusion

Industrialisation durable et numérisation

Revitaliser les partenariats pour le développement durable

M. Venelin Dimitrov, PDG de SoftGroup, a déclaré : « Une sensibilité croissante aux questions de durabilité et la compréhension de l'importance de nos contributeurs nous ont conduits à entreprendre un processus qui partage ces lignes directrices. Des concepts tels que la durabilité, la responsabilité et les valeurs sont si souvent entendus de nos jours qu'ils risquent de devenir des mots vides de sens. Il est donc plus qu'essentiel de réfléchir sérieusement à nos produits et services, et plus généralement à notre approche commerciale. »

M. Iordan Dunkov, responsable des partenariats stratégiques, a déclaré : « Aujourd'hui, plus que jamais, l'enjeu est crucial et urgent. C'est pourquoi nous considérons qu'il est essentiel d'impliquer tous nos clients et partenaires en travaillant ensemble pour amplifier chaque action durable. Nous sommes heureux d'avoir trouvé des collaborateurs responsables tels que le groupe Romaco. Nous sommes désormais encore plus convaincus que la mise en place de partenariats durables permettra de renforcer l'ensemble de la chaîne de valeur et d'obtenir des avantages sociaux et environnementaux plus larges. »

M. Jörg Pieper - PDG du groupe Romaco, a déclaré : « Lorsqu'il s'agit de projets de durabilité, il est essentiel, d'une part, d'être cohérent dans la mise en œuvre des actions et, d'autre part, d'évaluer en permanence sa façon de travailler afin de rechercher des axes d'amélioration.

Nous suivons deux approches dans la mise en œuvre de notre stratégie de durabilité : d'une part, Romaco développe des technologies qui permettent à nos clients de produire de manière plus durable ; d'autre part, nous cherchons à améliorer progressivement notre propre empreinte carbone. En tant que fabricant de machines pharmaceutiques, nous sommes guidés par le principe « éviter vaut mieux que réduire, qui vaut mieux que compenser » dans l'effort de réduire systématiquement la consommation de carbone.

Parmi les nombreuses pratiques durables que nous mettons en œuvre en tant qu'entreprise, citons notre programme de fabrication de machines à zéro émission de CO2, le nouveau bâtiment de Romaco à Bologne, entièrement construit avec des concepts et des caractéristiques de durabilité (pour n'en citer que quelques-uns : panneaux solaires, distributeurs d'eau potable gratuits au lieu de bouteilles en plastique, biolake, et bien d'autres), l'étude continue, dans le laboratoire de chacun de nos sites, de nouveaux matériaux d'emballage écologiques à utiliser sur nos machines, et nos multiples colonies d'abeilles en Allemagne. »

Pour plus d'informations sur le programme de durabilité et la feuille de route de SoftGroup, veuillez prendre contact avec [email protected]

À propos de SoftGroup

SoftGroup est une société de logiciels qui fournit une technologie de traçabilité de bout en bout à l'industrie pharmaceutique dans le monde entier. Nos solutions couvrent tous les niveaux du processus Track & Trace, notamment les processus d'agrégation dans la fabrication pharmaceutique.

SoftGroup est un fournisseur certifié de passerelles informatiques et un partenaire de confiance de l'Organisation européenne de vérification des médicaments (EMVO) et de l'Organisation bulgare de vérification des médicaments (BgMVO), et un partenaire de confiance de GS1 Healthcare. En outre, la société est un fournisseur de solutions et un intégrateur accrédité par le système russe de suivi et de traçabilité (MDLP) pour les fabricants locaux et les sociétés pharmaceutiques étrangères.

SOURCE SoftGroup