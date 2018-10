SOFTHALE NV gibt neues Vorstandsmitglied bekannt

DIEPENBEEK, Belgien, October 31, 2018 /PRNewswire/ --

Softhale NV, ein pharmazeutisches Unternehmen, das seine pulmonale "Soft Mist Inhalation"-Produktplattform zur Entwicklung und Vermarktung von COPD- und anderen Produkten zur Behandlung von Asthma nutzt, gab heute die Ernennung eines neuen unabhängigen Mitglieds in seinen Vorstand bekannt. Herr Nevan Charles Elam, J.D. (Juris Doctor), trat dem Vorstand im Oktober 2018 bei.

"Wir freuen uns sehr, Nevan im Vorstand begrüßen zu können. Seine vielfältigen Erfahrungen im Management, Betrieb, Consulting, Finanzwesen und Unternehmensrecht in Kombination mit seiner langjährigen Erfahrung in der Geschäftsleitung von Pharmaunternehmen und Herstellern medizinischer Geräte kann die Kompetenzen unseres Vorstands nur erweitern und die Entwicklung des Unternehmens nur stärken", meinte der Vorstandsvorsitzende Frank Pieters.

"Ich freue mich, dem Vorstand von Softhale beitreten zu können, da ich gerne in innovativen Unternehmen tätig bin, die das Potential zur Markttransformation und Verbesserung der Krankenversorgung haben." Herr Elam setzte hinzu: "Ich bin der Auffassung, dass Softhale über die richtige Kombination aus einer robusten Geräteplattform und einem erfahrenen, nachweislich erfolgreichen Managementteam verfügt."

Herr Elam ist derzeit CEO und Chairman von Rezolute Inc. und sitzt ebenfalls im Vorstand von Savara Pharmaceuticals (NASDAQ: SVRA) in Austin, Texas (USA). Zuvor war er über mehrere Jahre im Vorstand von Aerogen, Inc. in Galway, Irland.

Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete Herr Elam als Senior Vice President und Leiter des pulmonalen Geschäftszweigs von Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR). Während seiner Zeit bei Nektar leitete er das "Spin-out" von Pearl Therapeutics, um sich verstärkt mit der Behandlung von Asthma und COPD zu befassen (Pearl Therapeutics wurde 2013 für 1 Milliarde USD von AstraZeneca gekauft). Herr Elam erhielt seinen B.A. von der Howard University und seinen J.D. von der Harvard Law School.

Lernen Sie Softhale NV bei der vom 14. bis 15. November stattfindenden Jefferies 2018 London Healthcare Conference oder bei der J.P. Morgan 37. Annual Healthcare Conference 2019 vom 7. bis 10. Januar in San Francisco kennen.

Informationen zu SOFTHALE, NV.



Softhale ist ein belgisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von SMI (Soft Mist Inhalation)-Geräten (Dampfinhalatoren) und dazugehörigen Pharmaprodukten zur Verabreichung von Medikamenten in die Lungen spezialisiert hat. Mit seinem Angebot aus innovativen wie kostenoptimierten Gerätekomponenten entwirft und produziert Softhale derzeit ein treibstofffreies, rein mechanisches Gerät, das zur Entwicklung und Zulassung von Generika und nicht-generischen Pharmazeutika eingesetzt werden wird. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.softhale.com