SoftIron ernennt Paul Harris zum Regional Director of Sales für APAC-Region

LONDON, 23. Januar 2020 /PRNewswire/ -- SoftIron Ltd., der führende Anbieter von speziell angefertigten, leistungsoptimierten Speicherlösungen, gab heute die Ernennung von Paul Harris zum Regional Director of Sales für die APAC-Region bekannt und eröffnete damit eine neue Frontline für die kundenspezifischen Hardwarelösungen des Unternehmens. Mit dieser Ernennung erhält SoftIron eine bewährte Führungsrolle in der APAC-Region, einer Ideenschmiede für die Bereitstellung von KI und Edge-Computing.

Harris, seit 20 Jahren im Speicher-Business, war in ähnlichen Führungspositionen in Australien und Neuseeland erfolgreich, mit Erfahrungen bei Telstra, Volante, Storagecraft und zuletzt bei Nyriad als Vertriebs- und Serviceleiter. Er bringt tiefgehende Kenntnisse und Expertise zu SoftIron mit, sowie umfassende Erfahrung in der Rolle des Verkäufers, Integrators und Konsumenten in kleinen, mittleren und Unternehmensumgebungen und hat ein tiefes Verständnis des Marktes, des Kanals und der Technologie entwickelt.

"Die asiatisch-pazifische Region genießt großes Ansehen für ihren innovativen Geist und ihre Führungsrolle bei der Förderung neuer Anwendungsfälle und Möglichkeiten zur Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Leistung, der Effizienz und letztlich des Lebens der Menschen", sagte Phil Straw, CEO von SoftIron. "Wir sind bestrebt, die große Erfahrung, die Paul durch seine Karriere im Bereich der technologischen Innovation gesammelt hat, sowie das starke Netzwerk, das er gepflegt hat, zu nutzen, um in der Region schnell etwas zu bewirken. Wir freuen uns darauf, eine starke Markenpräsenz in der APAC-Region zu entwickeln und die Lösungen von SoftIron in ein Gebiet zu bringen, das so reich an Innovationen ist".

"Ich bin begeistert von der Möglichkeit, die SoftIron beim Aufbau einer robusten, einheitlichen Speicherplattform auf Basis von Open Source Ceph für die Zukunft von Edge, IoT und KI geschaffen hat", sagte Paul Harris. "Die Industrie insgesamt wird sich bewusst, dass die Anforderungen an die Vor-Ort-Speicherung in einer hybriden Cloud-Welt relevanter denn je sind. Die Notwendigkeit einer globalen Belastbarkeit von Daten über multinationale Geografien mit unterschiedlichen Arbeitslasten und Anwendungsfällen bedeutet, dass softwaredefinierte Speicherung erwachsen geworden ist. Die Möglichkeit, SoftIrons Lösungen in einen der innovativsten Computermärkte der Welt zu bringen, ist einzigartig. SoftIron hat hyperskalierbare Speicherlösungen geschaffen, die gut durchdacht für eine einfache Anpassung und nahtlose Integration in praktisch jede IT-Umgebung entwickelt wurden, die eine zuverlässige Lösung mit Vielseitigkeit und Skalierbarkeit erfordert. Ich freue mich auf den Erfolg mit unseren Kunden und Partnern in der APAC-Region".

Informationen zu SoftIron®

SoftIron ist der weltweit führende Anbieter von speziell entwickelten, leistungsoptimierten Speicherlösungen vom Rechenzentrum bis zur Peripherie. Das softwaredefinierte HyperDrive®-Speicherportfolio des Unternehmens basiert auf Ceph; es ist kundenspezifisch und speziell für die Skalierung von Unternehmensspeichern entwickelt worden und läuft mit Leitungsgeschwindigkeit. HyperCast™ bietet höchste Dichte und den besten Wert für Echtzeit-Videostreaming. SoftIron erschließt Unternehmen einen größeren geschäftlichen Nutzen, indem es großartige Produkte ohne Software- und Hardware-Lock-in liefert.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557880/SoftIron_Logo.jpg



Related Links

http://www.softiron.com



SOURCE SoftIron