SOFTSWISS e Coinspaid compartilham informações sobre o crescimento de apostas on-line utilizando criptomoedas

Os dados apoiam ainda mais uma forte tendência no crescimento acelerado dos jogos de azar on-line utilizando criptomoedas. A participação foi classificada em até 6% no final do primeiro trimestre de 2020, quando continuou em patamares estáveis.

"O número de transações processadas por meio de nossos serviços vem aumentando continuamente desde 2019, mas em 2020 tivemos um crescimento de cinco vezes em volumes. Desde o início da pandemia, a demanda por soluções de pagamento em criptomoedas vem aumentando, e não vemos isso diminuindo agora.

"Alguns obstáculos ainda existem para que as criptomoedas sejam aceitas em todos os lugares, mas já estamos vendo enormes mudanças globais em relação ao assunto refletido em novas iniciativas legais, desenvolvimento CBDC e, o que é mais importante para nós, grandes instituições financeiras começam a aceitar criptomoedas e a adquirir projetos de infraestrutura criptográfica.

"Tudo isso significa que o mercado de processamento de criptomoedas está se tornando cada vez mais competitivo e a corrida pelo primeiro lugar no setor começou. Temos o prazer de afirmar que hoje a CoinsPaid é a principal provedora de pagamentos em iGaming, e também estamos visando outros nichos. Daqui em diante, esperamos que em alguns anos o processamento de criptomoedas se espalhe amplamente por diferentes setores econômicos", disse Max Krupyshev, CEO da CoinsPaid.

Falando das principais criptomoedas utilizadas em jogos agora, Andrey Starovoitov, COO da SOFTSWISS, destaca ainda que "o BTC se mantém forte, pois continua sendo a moeda mais popular até o momento, com 78,5% de penetração no mercado de iGaming. O competidor mais próximo é a ETH, com 9%. A Ethereum é mais um operador de criptomoeda que tende a estar em iGaming, que passou por seus altos e baixos desde o seu lançamento, mas ainda não a vemos ultrapassando bitcoin em popularidade nesta fase."

A SOFTSWISS é pioneira no mercado de apostas on-line utilizando criptomoedas, já que a marca inovadora de tecnologia foi a primeira do mundo a lançar um cassino criptográfico on-line, impulsionado por sua própria plataforma de cassino on-line e pela solução de processamento de criptomoedas CoinsPaid.

A CoinsPaid fornece uma variedade de serviços com o objetivo de oferecer acesso fácil, conveniente e seguro às operações em moedas criptográficas e fiduciárias, tanto para as necessidades comerciais quanto individuais.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma marca internacional de tecnologia que fornece soluções de software certificadas e amplamente aclamadas para gerenciar operações de iGaming. A SOFTSWISS detém uma série de licenças de jogos, oferecendo uma solução white label"balcão único", cuidando de todos os processos técnicos, jurídicos e financeiros em nome de seus clientes. A empresa tem um vasto portfólio de produtos, que inclui uma plataforma de cassino on-line, um agregador de jogos com milhares de jogos de cassino, uma plataforma afiliada e uma recém-lançada plataforma de apostas esportivas. Em 2013, a SOFTSWISS foi a primeira do mundo a apresentar uma solução de cassino on-line otimizada para bitcoins. A empresa, portanto, tem sido considerada a especialista técnica líder no uso de criptomoedas em jogos on-line.

Sobre a CoinsPaid

A CoinsPaid apresenta serviços e produtos que ajudam as pessoas e seus negócios a concretizar o potencial de criptomoedas. O ecossistema da CoinsPaid permite que você trabalhe de forma rápida, lucrativa e eficaz com moedas nacionais e digitais. Atualmente, a CoinsPaid é um dos principais provedores reconhecidos globalmente em processamento de criptomoedas e gerencia 5% de todas as transações de BTC . Para mais informações sobre a CoinsPaid, acesse: https://www.coinspaid.com/

