SOFTSWISS et CoinsPaid partagent leur point de vue sur la croissance des jeux crypto

« Le nombre de transactions traitées via nos services est en constante augmentation depuis 2019, mais en 2020, nous avons multiplié notre volume de transaction par cinq. Depuis le début de la pandémie, la demande de solutions de paiement en cryptomonnaie a augmenté, et nous ne voyons plus de retour en arrière possible.

Il existe toujours des obstacles à ce que les cryptomonnaies soient acceptées partout, mais nous assistons déjà à un énorme changement mondial en la matière, reflété par de nouvelles initiatives juridiques, le développement des CBDC et, le plus important pour nous, les grandes institutions financières qui commencent à accepter les cryptomonnaies et se lancer dans des projets d'infrastructure de cryptomonnaie.

Tout cela signifie que le marché du traitement des cryptomonnaies devient de plus en plus compétitif et que la course à la première place du secteur est lancée. Nous sommes heureux d'affirmer qu'aujourd'hui, CoinsPaid est le premier fournisseur de services de paiement dans le domaine des jeux en ligne, et nous visons également d'autres créneaux. Nous devons nous attendre à ce que le traitement des cryptomonnaies soit largement répandu dans différents secteurs économiques au niveau mondial d'ici quelques années », déclare Max Krupyshev, PDG de CoinsPaid.

En ce qui concerne les principales cryptomonnaies utilisées dans le domaine des jeux d'argent, Andrey Starovoitov, directeur d'exploitation de SOFTSWISS, souligne que « le BTC reste une monnaie forte et demeure la plus populaire à ce jour avec 78,5 % de pénétration du marché des jeux d'argent. Son plus proche concurrent est l'ETH avec 9 %. L'Ethereum fait partie des autres cryptomonnaie que les joueurs ont tendance à privilégier dans le domaine des jeux d'argent. Elle a connu des hauts et des bas depuis son lancement, mais nous ne pensons pas que sa popularité dépassera celle du bitcoin à ce stade. »

SOFTSWISS est un pionnier sur le marché des jeux crypto. En effet, cette marque technologique innovante a été la première au monde à lancer un casino en ligne acceptant les cryptomonnaies, alimenté par sa propre plateforme de casino en ligne et la solution de traitement des cryptomonnaies CoinsPaid.

CoinsPaid propose une gamme de services visant à offrir un accès facile, pratique et sécurisé aux opérations en cryptomonnaies et en monnaies fiduciaires, tant pour les besoins des entreprises que des particuliers.

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une marque technologique internationale qui fournit des solutions logicielles certifiées et largement reconnues pour la gestion des opérations de jeux en ligne. SOFTSWISS détient un certain nombre de licences de jeux et fournit une solution unique en marque blanche en prenant en charge tous les processus techniques, juridiques et financiers au nom de ses clients. La société dispose d'un vaste portefeuille de produits, qui comprend une plateforme de casino en ligne, un agrégateur de jeux avec des milliers de jeux de casino, une plateforme d'affiliation , et une plateforme de paris sportifs qu'elle a lancée récemment. En 2013, SOFTSWISS a été la première société au monde à introduire une solution de casino en ligne optimisée pour les bitcoins. L'entreprise a ainsi été considérée comme le principal expert technique lorsqu'il s'agit de l'utilisation des cryptomonnaies dans les jeux en ligne.

À propos de CoinsPaid

CoinsPaid présente des services et des produits qui aident les personnes et leurs entreprises à réaliser le potentiel des cryptomonnaies. L'écosystème CoinsPaid vous permet de travailler de manière rapide, rentable et efficace avec les monnaies nationales et numériques. Aujourd'hui, CoinsPaid est l'un des principaux opérateurs de cryptomonnaies reconnus au niveau mondial et gère 5 % de toutes les transactions en BTC. Pour plus d'informations sur CoinsPaid, rendez-vous sur le site : https://www.coinspaid.com/

