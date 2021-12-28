SOFTSWISS Game Aggregator подводит итоги 2021 года

ГЗИРА, Мальта, 28 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- SOFTSWISS Game Aggregator рад поделиться итогами своей деятельности в 2021 году. Представленные данные отражают результаты работы с января по декабрь 2021 года включительно.

По сравнению с 2020 годом все финансовые показатели SOFTSWISS Game Aggregator продемонстрировали рост более чем в два раза. Особо примечателен взлет среднемесячного GGR, который составил 200 млн евро в сравнении с 88 млн в 2020 году. В свою очередь, средняя ежемесячная сумма ставок превысила отметку 5 млрд евро против 2,2 млрд годом ранее, показав рост в 130%.

Годовые показатели GGR и суммы ставок также значительно выросли. Если в январе 2021 года GGR лишь приблизился к отметке 130 млн евро, то в декабре 2021 года он составляет уже 250 млн. Подобная тенденция сохраняется и в отношении средней суммы ставок, которая выросла почти в 2 раза: с 3,3 до 6,5 млрд евро.

Одна из основных причин подобного роста заключается в том, что в 2021 году SOFTSWISS Game Aggregator начал поставлять игры сразу на несколько новых рынков: Япония, Бразилия, Аргентина, Индия и Тунис.

Среди всех валют в 2021 году крипта составила 40%, тогда как в 2020 году это было лишь 20%. Основной прирост показал Bitcoin, который занимает пятое место в рейтинге наиболее используемых валют 2021 года. Таким образом, он остается самой популярной криптовалютой среди всех игровых операторов SOFTSWISS Game Aggregator:

Bitcoin (BTC) — 83.3% Ethereum (ETC) — 8% Litecoin (LTC) — 3.9%

"SOFTSWISS уже давно является ведущим В2В поставщиком крипторешений, и уходящий год это в очередной раз подтвердил. Криптовалюты являются очевидным трендом игорной индустрии, поэтому в своем развитии мы делаем особый упор на их использование. Показатели за 2021 год являются ожидаемым итогом стратегии компании в части расширения портфеля криптопродуктов", — добавил Андрей Старовойтов, СОО в SOFTSWISS.

В уходящем году SOFTSWISS Game Aggregator заключил соглашения о сотрудничестве с более чем 60 клиентами и 20+ игровыми провайдерами. На данный момент SOFTSWISS Game Aggregator предлагает:

развлекательный контент от 170+ игровых студий

более 11,800 игр

3,000+ из которых оптимизированы для криптовалюты

Рейтинг наиболее популярных игр выглядит следующим образом:

Sweet Bonanza (Pragmatic Play) Book of Dead (Play'n Go) Fire in the Hole xBomb (Nolimit City)

О SOFTSWISS

SOFTSWISS — продуктовая IT-компания, ведущий разработчик программного обеспечения для iGaming и первая в мире компания, создавшая решение для работы с криптовалютами в сфере онлайн развлечений. В портфолио компании множество успешных проектов, включая онлайн казино, платформу для беттинга, собственные игры, криптопроцессинг, криптовалютные биржи и партнёрские программы.

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SOURCE SOFTSWISS