SOFTSWISS souligne la résurgence des monnaies fiduciaires dans son dernier rapport sur les cryptomonnaies

À moins de deux mois de la fin de 2022, on peut affirmer sans risque de se tromper que c'est une autre année où les cryptomonnaies ont été un sujet brûlant dans de nombreux secteurs, y compris celui des jeux en ligne.

GZIRA, Malte, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- En tant que première société de logiciels iGaming à travailler avec les cryptomonnaies, SOFTSWISS publie régulièrement le rapport de la société qui présente les informations les plus récentes sur les performances des crypto-monnaies dans les produits clés afin d'informer l'ensemble de la communauté sur le potentiel du marché.

iGaming insights 2022 Total bets and GGR picture Total crypto bets picture Fiat vs. crypto bets picture

Avant de plonger dans les spécificités de la crypto, il convient de noter qu'au cours des trois premiers trimestres de 2022, le total des paris sur la plateforme du fournisseur a augmenté de 33,1 % par rapport à la même période en 2021, ce qui témoigne d'une croissance significative de l'intérêt pour ses produits.

Confortant la solide performance du modèle économique de SOFTSWISS et l'augmentation de sa clientèle, le PJB de la société pour les trois premiers trimestres a également augmenté par rapport à la même période en 2021.

Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation du nombre de partenaires utilisant la plateforme de casino et l'agrégateur de jeux, les clients ayant constaté une solide performance pour ces deux produits. L'écart en termes de PJB depuis le début de l'année est une augmentation impressionnante de 36,6 %, car la clientèle de SOFTSWISS continue de s'élargir, ce qui signifie que les parieurs utilisent la gamme des produits du fournisseur en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie.

LES CRYPTOMONNAIES EN BAISSE

Alors que la valeur de tous les paris en monnaie fiduciaire a augmenté de 8,4 % en glissement trimestriel et de 24,2 % depuis le début de l'année, on observe une baisse globale du nombre de paris placés en cryptomonnaie.

Par rapport au deuxième trimestre, la valeur a diminué de 5,9 %. Cependant, par rapport aux trois premiers trimestres de 2021, on peut noter une baisse plus considérable des paris en cryptomonnaie – 23,5 %.

Le deuxième trimestre a mis en évidence la nature cyclique des cryptomonnaies. Bien que ce soit loin d'être l'hiver crypto que l'industrie de l'iGaming appelait de ses vœux, cela indique néanmoins une phase imminente de ralentissement des paris en cryptomonnaie. Cependant, leur caractère saisonnier jouera probablement un rôle au quatrième trimestre, comme c'est généralement le cas au début de la période des fêtes, qui enregistre une hausse des paris.

Commentant le dernier rapport de SOFTSWISS, Vitali Matsukevich, directeur d'exploitation de SOFTSWISS, a déclaré : « Malgré les chiffres, l'intérêt des acteurs et des opérateurs pour les cryptomonnaies ne fait que croître. En tant que phénomène relativement nouveau dans l'industrie de l'iGaming, les crypt-monnaies sont confrontées à un environnement volatile, qui dépend de différents facteurs économiques et sociaux. Cependant, nous nous attendons à ce que les taux de cryptomonnaies augmentent au cours du quatrième trimestre de cette année, lesquels seront stimulés par l'activité de jeu actuelle. »

LA PART DE MARCHÉ DE LA MONNAIE FIDUCIAIRE EN HAUSSE

Un nombre important de paris, plus de 70 %, sont placés en monnaie fiduciaire, et les paris en cryptomonnaie représentent un tiers du volume total des paris. Il est également important de souligner que, dans une comparaison des trois premiers trimestres de 2021, le ratio des paris en cryptomonnaies était nettement plus élevé, à près de 44 % - et le graphique reflète cette réalité par rapport à la même période en 2022. Cette différence entre l'année dernière et l'année en cours s'explique par les fluctuations positives des cryptomonnaies principales et secondaires pendant la deuxième vague en 2021.

Parmi les joueurs utilisant des crypto-monnaies, les données montrent que le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin restent les options les plus courantes. En général, les joueurs restent fidèles aux crypto-monnaies qu'ils ont choisies, le Bitcoin ayant une domination quasi omniprésente, puisque plus de 72 % de tous les paris en crypto-monnaies ont été placés en cette monnaie au troisième trimestre. Cependant, SOFTSWISS est fermement convaincu que les paris en USDT vont augmenter.

Le classement des cryptomonnaies les plus fréquemment pariées au troisième trimestre se présente comme suit :

· Bitcoin (BTC) – 72,8 %;

· Ethereum (ETC) – 14,5 %

· Litecoin (LTH) – 5,2 %

Ce qui est certain, c'est que malgré la baisse continue des paris en crypto au troisième trimestre 2022, les joueurs demandent toujours à utiliser des monnaies alternatives. De plus en plus d'opérateurs comprennent l'importance de les proposer comme solution de paiement, et cette tendance devrait se poursuivre.

La liste complète des crypto-monnaies les plus populaires est disponible dans le rapport de la société.

Vitali Matsukevich a déclaré : « Même si les événements mondiaux et les crises de 2022 ont des indicateurs d'impact trimestriels, la dynamique du marché actuelle continue de favoriser les crypto-monnaies et leur utilisation dans les jeux d'argent en ligne. Le marché de l'iGaming favorable aux cryptomonnaies reste relativement stable et s'adapte aux marchés financiers mondiaux. Nous envisageons avec optimisme l'avenir de la crypto. »

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une marque internationale fournissant des solutions logicielles certifiées et largement reconnues pour la gestion des opérations iGaming. SOFTSWISS détient plusieurs licences de jeu, fournissant des solutions iGaming à guichet unique. En 2013, SOFTSWISS a été la première au monde à introduire une solution de casino en ligne optimisée pour les bitcoins.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946038/iGaming_insights_2022.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946039/Total_bets_and_GGR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946040/Total_crypto_bets.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946041/Fiat_vs_crypto_bets.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg

SOURCE SOFTSWISS