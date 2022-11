Software AG et Persistent annoncent un partenariat visant à fournir des solutions industrielles innovantes pour l'entreprise connectée

Lancement d'un centre d'excellence pour les services professionnels afin d'accélérer la création de valeur

DARMSTADT, Allemagne et PUNE, Inde, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé un partenariat stratégique avec Software AG , un leader dans les logiciels d'entreprise pour l'intégration, l'IoT et l'automatisation. Persistent développera des solutions conjointes pour accélérer l'excellence opérationnelle en modernisant les applications et les processus, ainsi qu'en déplaçant plus facilement les données au sein des entreprises afin de libérer de la valeur. Le partenariat portera sur les défis et les opportunités auxquels les chefs d'entreprise sont confrontés lorsqu'ils transforment leurs organisations.

Les entreprises doivent de plus en plus offrir une expérience client exceptionnelle en intégrant des applications et des données qui sont déployées sur site, dans le Cloud et via des plateformes hybrides. Pour prendre des décisions éclairées, il faut avoir accès aux données de l'entreprise et de tiers. De plus, les applications et les processus doivent être de plus en plus automatisés, productifs et intelligents.

En tant que leader de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, Persistent se spécialise dans l'élaboration de solutions industrielles personnalisées, fournies en coopération avec un vaste écosystème de partenaires. Combiné à la mission de Software AG de fournir des produits numériques qui simplifient un monde connecté, ce nouveau partenariat permettra aux clients de relever ces défis, d'améliorer les processus, de mieux gérer les coûts et d'augmenter la productivité des employés.

Persistent et Software AG s'associeront pour des activités de commercialisation conjointes, notamment le développement de solutions industrielles et d'accélérateurs pour les secteurs de la santé et des sciences de la vie, de la banque, des services financiers et des assurances, et des télécommunications. Le centre d'excellence des services professionnels nouvellement créé, qui sera animé par une large base d'ingénieurs formés par Persistent, apportera l'expertise et la force technique nécessaires pour fournir ces solutions afin de répondre aux besoins des clients.

Persistent utilisera les produits de Software AG dans le développement de sa solution autour des fonctionnalités suivantes :

Étendre l'intégration basée sur les API pour moderniser la connectivité entre les systèmes, les objets, les applications et les partenaires grâce à webMethods

Aider les clients à développer et à déployer des pipelines de données et des infrastructures évolutives à l'aide de StreamSets

Élargir l'expertise de Persistent en matière d'ingénierie de produits et de plateformes logicielles aux produits industriels intelligents avec Cumulocity

Augmenter la valeur du client dans le conseil en processus avec ARIS dans toutes les opportunités d'automatisation

Favoriser l'innovation dans le domaine de l'informatique d'entreprise avec Alfabet, leader dans la gestion de l'architecture d'entreprise, les outils de planification et les logiciels de gestion de portefeuilles

Sanjay Brahmawar, directeur général de Software AG :

« Les défis auxquels sont confrontées les organisations sont plus complexes que jamais, qu'il s'agisse de la gestion du personnel distribué, des chaînes d'approvisionnement perturbées ou de toutes les réglementations commerciales. Et tout cela dans un contexte économique imprévisible. Ces difficultés ne disparaîtront pas complètement. Mais nous pouvons supprimer une partie de la complexité de leur traitement. Nous sommes impatients de nous associer à Persistent et à son immense équipe d'experts du secteur et des solutions, afin d'aider davantage de clients à simplifier leurs mondes connectés. »

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent a déclaré :

« Les produits de pointe de Software AG intègrent les applications, les appareils, les données et les clouds pour aider les entreprises à transformer leur pile technologique principale et à se développer grâce à des solutions logicielles connectées. Combiné aux capacités de Persistent en matière d'ingénierie numérique, à son vaste écosystème de partenaires et à sa connaissance approfondie du domaine, notre partenariat aidera les clients à développer une stratégie d'intégration d'entreprise. Ils pourront aussi utiliser de précieuses informations provenant des données grâce à des solutions co-développées intégrant les produits de Software AG. »

À propos de Software AG

Software AG simplifie le monde connecté. Fondée en 1969, la société contribue à offrir les expériences que les employés, les partenaires et les clients attendent désormais. Sa technologie forme le pilier qui intègre les applications, les appareils, les données et les clouds, permet de rationaliser les processus et connecte des objets comme les capteurs, les dispositifs et les machines. Elle aide plus de 10 000 organisations à devenir des entreprises véritablement connectées et à prendre des décisions plus informées, plus rapidement. La société emploie plus de 5 000 personnes dans plus de 70 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 830 millions d'euros. Son ambition est de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires organiques en 2023.

À propos de Persistent

Avec plus de 22 000 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Nous travaillons avec les leaders du secteur, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par le BCG, 80 % des plus grandes banques des États-Unis et d'Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'Homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/FLCS

Contacts pour les médias

Emma Handler Rhea Mistry

Persistent Systems (International) Archetype

+1 617 633 1635 +91 992 058 2926

[email protected] [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems