Software Improvement Group's Software Assurance-platform; Sigrid® er nu tilgængelig gennem SKI's 02.06 rammeaftale

Den offentlige sektor i Danmark får nu lettere adgang til at forbedre kvaliteten i deres software via Software Improvement Group (SIG) med det klare formål at reducere vedligeholdelses-omkostninger, håndtere sikkerhedstrusler, eksponere skjulte risici og forbedre agiliteten i deres applikationer.

KØBENHAVN, 2. juni 2021 /PRNewswire/ -- Software Improvement Group (SIG) annoncerede i dag, at de er valgt som udbyder på SKIs (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) rammeaftale til at levere sin løsning inden for software assurance til den offentlige sektor i Danmark.

Med SKI-aftalen i hånden kan den offentlige sektor i Danmark nu købe Sigrid® software assurance-platformen og tilknyttede rådgivningstjenester i henhold til kravene om udbud – uden at udføre langvarige og dyre indkøbsprocesser.

Sigrid kombinerer kodeanalyse baseret på ISO 25010 (Software produkt kvalitet) med SIG-konsulenternes ekspertise til at komplementere platformens kontinuerlige monitorering af byggekvaliteten i software, herunder arkitektur, vedligeholdelsesgraden, sikkerhed og agilitet. Platformen gør det muligt, at have én kilde til information om kvalitet og risici i applikationsporteføljen, således at CIO'en, produkt-ejeren, arkitekten og udvikleren har samme grundlag at arbejde med - og samarbejde ud fra. I samspillet mellem Sigrid og SIG's konsulenter prioriteres anbefalinger til en indsats, som vil have den største indvirken på de ønskede forbedringer.

Luc Brandts, CEO i SIG: "Da Sigrid og de relaterede konsulenttjenester nu kan indkøbes gennem SKI, har den danske offentlige sektor nu bedre adgang til de bedste løsninger inden for software assurance på markedet. Bevidstheden om hvor vigtigt kvaliteten af software er inden for den danske offentlige sektor bliver hele tiden større, og vi ser frem til at kunne understøtte behovene som SKI-leverandør."

SIG afholder en introduktion og demo af Sigrid torsdag den 17. juni kl. 9:30-10-15.

Tilmeld dig her: https://www.softwareimprovementgroup.com/resources/live-demo/

For yderligere oplysninger om SIG og Sigrid platformen, kontakt venligst:

John Nedergaard

Director of Sales & Business Development, Nordics

Software Improvement Group (SIG)

E: [email protected]

M: +45 4139 8449

Om SIG

Software Improvement Group (SIG) hjælper organisationer med at kunne stole på den teknologi, de er afhængige af. Vi kombinerer vores intelligente teknologi med vores menneskelige ekspertise for at grave dybt ned i byggekvaliteten af software og benchmarke den mod verdens største software-analysedatabase.

SIG's software analyselaboratorie er det eneste i verden, der er akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 til analyser af softwarekvalitet. SIG blev grundlagt i 2000 og har hovedkontor i Amsterdam med kontorer i New York, København, Antwerpen og Frankfurt.

Se mere på: www.softwareimprovementgroup.com

