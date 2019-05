Согласно отчету Gartner за 4-й квартал 2018 года, Huawei Intelligent Computing занимает 1-е место в мире по показателям роста и входит в тройку лидеров по поступлениям от продаж

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 8 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий международный специалист по исследованиям и консалтингу в сфере ИТ, компания Gartner обнародовала пресс-релиз под заголовком "Gartner Says Worldwide Server Revenue Grew 17.8% in the Fourth Quarter of 2018, While Shipments Increased 8.5%" (Данные Gartner за 4-й квартал 2018 года показывают рост поступлений от мировых продаж серверного оборудования на уровне 17,8 % и увеличение объемов поставок на 8,5%). Согласно данному пресс-релизу, серверы компании Huawei в последнем квартале прошлого года заняли третье место в мире по показателям поступлений от продаж, продемонстрировав рост на уровне 45,9% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Этот показатель стал самым высоким среди всех производителей серверов в мире[1].

По содержащимся в публикации сведениям, общемировые поступления от продаж серверного оборудования в четвертом квартале 2018-го составили 21,862 млрд долл. США, или на 17,8% больше, чем годом ранее. Всего за этот период было поставлено 3 472 886 серверов - на 8,5% больше по сравнению с 2017-м. За весь 2018 год объем мировых поставок серверов увеличился на 13,1 процент, а рост поступлений от их продаж составил 30,1 процент в сравнении с показателями 2017 года.

Отрасли мировой промышленности и бизнеса неуклонно продвигаются вперед в вопросах перехода на цифровые технологии, однако сфере интеллектуальной трансформации лишь предстоит раскрыть свой полный потенциал. По прогнозам, в ближайшие несколько лет стимул к расширению масштабов корпоративной ИТ-инфраструктуры будет сохраняться. На фоне этой набирающей обороты тенденции стремительно растут потребности в современных ИТ-системах. Традиционные дата-центры сталкиваются с обширными операционными расходами, обусловленными ростом энергопотребления, численности обслуживающего персонала и оборудования. Именно здесь на сцену выходит интеллектуальная трансформация - процесс, способный эффективно устранить эти проблемы. Вместе с этим, на мировой арене наблюдается взрывной рост спроса на ИИ-вычислительные ресурсы.

Компания Huawei внимательно следит за этой тенденцией и хорошо понимает проблемы и препятствия, с которыми дата-центры сталкиваются на пути перехода к интеллектуальным технологиям. Подразделение Huawei Intelligent Computing эффективно использует накопленную аналитическую информацию, реализуя свои проектно-конструкторские инициативы в трех направлениях: интеллектуальные модули ускорения, интеллектуальные модули управления и инновационные решения для центров обработки данных. На сегодняшний день, Huawei уже модернизировала свои традиционные серверы x86, превратив их в умные устройства. Кроме того, компания предоставляет многоуровневые решения, охватывающие сценарии развертывания одноузловых, масштабных и сверхмасштабных систем, обеспечивая оптимальное удовлетворение потребностей дата-центров в интеллектуальной трансформации во всех аспектах.

Более того, Huawei успешно нарастила темпы деятельности в данном направлении, выпустив ИИ-чипсеты Ascend 310/910 и ЦП Kunpeng 920 на базе ARM в октябре 2018-го и январе 2019 года. Эти базовые наборы микросхем заметно увеличивают возможности решений Huawei в сфере интеллектуальных вычислений - ИИ-платформы Atlas и серверов TaiShan. Расширенный портфель продуктов охватывает прикладные сценарии "облако-граничная среда-устройство", удовлетворяя самые разнообразные потребности в вычислительных ресурсах.

Huawei Intelligent Computing ломает границы вычислительной отрасли с помощью своих систем x86 FusionServer Pro, ARM-серверов TaiShan и продуктов линейки Atlas на базе Ascend. Компания Huawei занимает отличные позиции для содействия клиентам в вопросах перехода на "умные" технологии и стимулирования общего реформирования отрасли.

По данным отчета Gartner за 4-й квартал 2018 года, китайский разработчик вот уже несколько кварталов подряд занимает 1-е место по объемам поставок лезвийных серверов и четырехгнездовых серверов на китайском рынке. Все эти статистические показатели наглядно демонстрируют возможности и потенциал Huawei Intelligent Computing.

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах - телекоммуникационных сетях, ИИ, смарт-устройствах и облачных сервисах, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 180 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

