Sojern et Convious s'associent pour aider les parcs de loisirs et d'attractions à atteindre et à convertir plus de clients

LONDRES, le 12 octobre, 2020 /PRNewswire/ -- Sojern, un des principaux fournisseurs de solutions de marketing numérique pour les voyages, et Convious, la principale plateforme européenne de commerce électronique pour l'industrie des loisirs, se sont associés pour proposer une solution numérique intégrée qui favorise les conversions et amplifie la portée des gérants de parcs d'attractions et de loisirs dans le monde entier.

Convious, plateforme de commerce électronique basée sur des données complètes pour les lieux de loisirs, et Sojern, spécialiste de la publicité en ligne intelligente pour les agents en marketing de voyage, proposent ensemble une excellente solution pour les voyagistes et les organisateurs d'activités afin d'atteindre les voyageurs sans effort.

« Sojern est particulièrement enthousiaste à l'idée de s'associer avec Convious, car nous doublons ainsi notre produit d'attractions », a déclaré Josh Beckwith, directeur principal des comptes stratégiques de Sojern. « L'association de nos campagnes de marketing numérique multicanaux et de la plate-forme d'e-commerce innovante de Convious, qui comprend des outils de reprise COVID-19 exceptionnels, nous offre une occasion unique de soutenir nos parcs d'attractions partenaires pendant cette période difficile ».

« Le besoin de réserver des activités de loisirs en ligne est en augmentation, il n'y avait donc pas de meilleur moment pour faire équipe avec une entreprise qui propose des solutions de marketing numérique de classe mondiale et qui est axée sur les résultats comme Sojern. Nous sommes tous deux enthousiastes à l'idée de travailler ensemble pour aider les lieux de loisirs à effectuer davantage de réservations directes, tout en garantissant une visite sûre à leurs hôtes », a déclaré Bernard Kochen, vice-président des ventes chez Convious. « Nous sommes convaincus que l'expérience de Sojern dans l'identification et l'attraction des bons clients, ainsi que la plate-forme de réservation orientée vers la conversion de Convious, alimentée par A.I., constituent la combinaison parfaite de technologies pour aider les opérateurs de loisirs à améliorer leurs performances ».

À propos de Sojern

Sojern propose des solutions de marketing numérique pour l'industrie du voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données relatives aux intentions des voyageurs, Sojern active des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Plus de 10 000 hôtels, sites touristiques, offices de tourisme et spécialistes du marketing touristique comptent sur Sojern pour mobiliser et convertir les voyageurs du monde entier.

À propos de Convious

Convious est une plateforme de commerce électronique basée sur les données pour les lieux de loisirs. Elle permet de vendre plus directement, elle est conçue pour gérer la stratégie de marketing, de vente et de service des opérateurs de loisirs et d'attractions, le tout en un seul endroit avec l'aide de l'intelligence artificielle. Grâce à la plateforme SaaS de Convious, qui comprend des outils de marketing et de gestion des foules, les lieux de loisirs sont à même d'attirer plus de visiteurs sur leur site Web et de les diriger vers la page de règlement pour un taux de conversion élevé.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

Related Links

http://www.sojern.com



SOURCE Sojern