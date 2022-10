Sojern et GauVendi s'associent pour aider les opérateurs d'hébergement à augmenter leurs réservations directes et leur chiffre d'affaires

Le partenariat permet une nouvelle méthode de gestion des stocks, la vente par attributs, pour stimuler les ventes directes et instantanées tout en répondant mieux aux souhaits et aux besoins des clients

LONDRES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Sojern , la principale plate-forme de marketing numérique conçue pour le voyage, et GauVendi , un système de ventes et de revenus pour l'hôtellerie, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration pour aider les opérateurs d'hébergement à se démarquer de la concurrence.

« Au cours de notre quinzième année de soutien au voyage, notre engagement à générer plus de relations directes tout en stimulant les réservations en ligne est plus fort que jamais », a déclaré Josh Beckwith, directeur général des comptes stratégiques mondiaux de Sojern. « Notre nouveau partenariat avec GauVendi et ses nouvelles méthodes de vente, de gestion des revenus, de marketing et d'automatisation pour les entreprises d'hébergement s'alignent sur l'objectif de Sojern de maximiser les opportunités de revenus de chaque réservation. »

Dans un paysage numérique de plus en plus concurrentiel, Sojern et GauVendi se sont associés pour jouer sur leurs forces respectives. Sojern fournit aux professionnels du tourisme les outils nécessaires pour stimuler la demande, convertir les clients et les fidéliser de manière rentable dans un monde où le numérique est roi. GauVendi révolutionne la manière dont les expériences de séjour sont vendues, tarifées et commercialisées grâce à une nouvelle philosophie de vente au détail et à une technologie exclusive permettant une personnalisation et une différenciation réelles.

« Notre mission, avec notre logiciel unique de vente et de distribution, est de faire ressortir les meilleures capacités du secteur de l'hôtellerie pour vendre et offrir des expériences distinctes aux clients et obtenir de meilleurs retours sur investissement. Notre objectif commun étant de favoriser les réservations directes pour les voyages, nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Sojern », a déclaré Markus Mueller, directeur général de GauVendi. « Ensemble, nous pouvons offrir une meilleure expérience aux clients en réservant par des canaux directs plutôt que par des détaillants d'hébergement tiers. La vente basée sur les caractéristiques remet le pouvoir de choix entre les mains des clients. »

À propos de Sojern

Sojern est la principale plateforme de marketing numérique conçue pour les spécialistes du marketing de voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données sur l'intention des voyageurs, Sojern fournit des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. 10 000 hôtels, attractions, offices du tourisme et spécialistes du marketing du voyage font confiance à Sojern chaque année pour engager et convertir les voyageurs du monde entier.

À propos de GauVendi

GauVendi est un système de vente centralisé basé sur le cloud pour l'hôtellerie qui rompt avec la gestion statique de l'inventaire par type de chambre et introduit une gestion dynamique de l'inventaire basée sur les caractéristiques. La nouvelle structure de données et les nouveaux points de données constituent la base d'une IA intelligente permettant de nouvelles méthodes de vente, de gestion des revenus, de marketing et de solutions d'automatisation pour tout type d'entreprise d'hébergement qui souhaite offrir des expériences personnalisées à ses clients.

