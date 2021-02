Sojern et Travlrr s'associent pour aider les destinations à produire des vidéos de façon durable

LONDRES, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Sojern , un des principaux fournisseurs de solutions de marketing numérique pour les voyages, et Travlrr, la première société européenne de production à distance durable, se sont associés pour fournir une offre numérique intégrée et à haut débit pour les destinations et les marques de tourisme du monde entier. Travlrr, associé au laboratoire vidéo existant de Sojern et aux capacités de publicité en ligne, fournira aux opérateurs de destinations et de tourisme une solution commune robuste solide pour toucher les voyageurs.

« Le marketing vidéo est un domaine clé de notre stratégie multicanal pour les destinations de voyage et, à Sojern, nous pensons que la production et la distribution doivent être pensées ensemble afin de créer un contenu narratif convaincant pour votre destination », a déclaré Luca Romozzi , directeur commercial, Europe du Sud et tourisme, à Sojern. « Nous sommes ravis que le partenariat avec Travlrr permette à nos clients actuels et futurs de faire appel à des centaines d'agences de production et d'influenceurs du monde entier, spécialisés dans la commercialisation de contenu de voyage, de manière très durable, avec les avantages supplémentaires d'une vitesse accrue et d'un faible coût. »

Avec Travlrr, les clients peuvent produire efficacement des contenus vidéo de haute qualité sur mesure, y compris des films de destination de qualité supérieure avec des dizaines de versions plus courtes pour les réseaux sociaux, des publicités ainsi que des campagnes d'influence. Présente dans plus de 100 pays, l'offre de Travlrr comprend également un réseau privé de sociétés de production locales de qualité, de réalisateurs, de vidéastes, de spécialistes, de photographes et d'influenceurs qui, ensemble, peuvent créer toute forme de contenu vidéo, le tout géré par les plates-formes Cloud de Travlrr qui aident les clients à révolutionner le flux de production et à créer du contenu partout dans le monde. Plus rapide, moins cher et plus durable.

« En raison de la pandémie actuelle, il est difficile de faire voler des équipages complets et des kits de production. La proposition unique de Travlrr comble donc le vide sur le marché d'une manière rentable, durable et plus rapide que le modèle de production traditionnel. Avec l'énorme accélération du passage des consommateurs au numérique, les clients doivent trouver de nouvelles façons de créer plus souvent des contenus vidéo attrayants et Travlrr fournit cette solution passionnante et innovante à Sojern et à ses clients », a déclaré Darren Khan, PDG et fondateur de Travlrr.

Travlrr travaille en collaboration avec une association caritative de conservation primée, Trees for Life. Ce partenariat propose un programme de durabilité qui contribue à réduire l'empreinte carbone de la production de vidéos, de contenus et de publicités d'une marque.

Pour en savoir plus, contactez-nous ici.

À propos de Sojern

Sojern est une plate-forme de marketing numérique de premier plan, conçue pour les spécialistes du marketing du voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données relatives aux intentions des voyageurs, Sojern active des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Chaque année, 10 000 hôtels, attractions, offices de tourisme et spécialistes du marketing du voyage font confiance à Sojern pour attirer et convertir les voyageurs du monde entier.

À propos de Travlrr

Travlrr est un écosystème de production à distance qui permet la création de contenu durable et à haut débit pour les marques et les agences. Des films premium aux campagnes d'influence, les équipes utilisent Travlrr pour donner vie à leurs travaux de manière efficace et rapide. La façon dont les campagnes sont faites n'est plus viable. Nous fournissons des solutions de production et d'influence à distance grâce à un talent créatif de haute qualité, avec la technologie, les données et la durabilité comme qualités principales dans plus de 100 pays à travers le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

Related Links

http://www.sojern.com



SOURCE Sojern