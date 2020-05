Sojern lance le nouveau tableau de bord interactif de renseignements touristiques sur le COVID-19

Des données touristiques en temps réel fournissent aux responsables du marketing touristique les outils nécessaires pour surveiller la demande touristique et planifier la reprise

SAN FRANCISCO, 13 mai 2020 /PRNewswire/ -- Sojern , fournisseur leader de solutions de marketing numérique touristique, a lancé aujourd'hui un nouveau tableau de bord interactif fournissant des renseignements touristiques en temps réel sur le COVID-19 . Ces renseignements permettront aux clients, partenaires et dirigeants sectoriels de Sojern d'estimer la demande touristique, et de prendre des décisions plus éclairées concernant la reprise du marché. Sojern fournira un accès gratuit et illimité au public via le site Web de Sojern, un service que la société ne fournissait jusqu'à présent qu'à ses clients et partenaires.

Le tableau de bord, mis à jour quotidiennement à 22h30 UTC, fournira des informations de marché sur les futures recherches et tendances de réservation indexées aux niveaux avant COVID, afin de fournir de la visibilité quant aux dates de reprise dans des destinations spécifiques. Les agences de voyages peuvent utiliser ces renseignements afin de déterminer la date de réouverture ou le moment d'accélérer le marketing afin de stimuler la reprise. Les utilisateurs du tableau de bord pourront également comparer différentes régions, afin de visualiser le moment où l'activité touristique devrait reprendre sur chaque marché.

Sojern a décidé de rendre public le tableau de bord en raison de la popularité inattendue que suscite son ensemble de données touristiques uniques. Les individus du monde entier recherchent des informations touristiques en temps réel afin de mieux comprendre l'impact du COVID-19 sur l'économie mondiale.

Amber Kuo, directrice des renseignements touristiques chez Sojern, a déclaré : « En temps normal, les mises à jour de données hebdomadaires voire mensuelles sur la manière dont les consommateurs voyagent suffisent pour éclairer les campagnes de marketing. Néanmoins, en période de COVID, les responsables du marketing touristique ressentent du stress et de l'incertitude quant à l'avenir. Le fait de fournir des mises à jour quotidiennes confère aux responsables du marketing davantage de contrôle, dans la mesure où ils peuvent visualiser la manière dont la situation évolue, et le moment idéal pour agir. »

Sojern collecte et analyse les données d'intention de voyage fournies par plusieurs milliers de compagnies aériennes et hôtels partenaires issus du monde entier, afin de les utiliser en tant qu'éléments de base des renseignements touristiques de Sojern. Ces données fournissent un aperçu inégalé de la demande touristique, en s'intéressant au cheminement d'achat des voyageurs en ligne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sojern.com/covid-19-insights .

À propos de Sojern

Sojern ( www.sojern.com ) fournit des solutions de marketing numérique pour le secteur touristique. Alimentée par l'intelligence artificielle et conçue à partir de plus de dix années consacrées à l'analyse des données relatives aux intentions des voyageurs, Sojern lance des solutions de valorisation de marque multicanales et de marketing à la performance pour stimuler la demande directe. Plus de 10 000 hôtels, attractions touristiques, conseils de tourisme et responsables du marketing touristique s'appuient sur Sojern pour mobiliser et attirer les voyageurs à travers le monde.

SOURCE Sojern