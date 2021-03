Sojern und Mews schließen Partnerschaft, um COVID-19-Erholung im Gastgewerbe voranzutreiben

LONDON, 11. März 2021 /PRNewswire/ -- Sojern, ein führender Anbieter von digitalen Marketinglösungen für die Reisebranche, und Mews, das führende cloudbasierte Property Management System (PMS), haben sich zusammengeschlossen, um eine integrierte Lösung für Hoteliers und ihre Gäste auf den Markt zu bringen. Durch die Partnerschaft erhalten Mews-Kunden Zugang zu leistungsstarken Multichannel-Medienlösungen, die darauf ausgerichtet sind, Direktbuchungen zu fördern.

„In Bezug auf die Revolutionierung des traditionellen Property Management Systems hält Mews eine Vorreiterposition. Seit unserem ersten Gespräch mit dem Team sind wir von ihrem Produktangebot, Team und Geschäftsethos begeistert", sagt Josh Beckwith, Senior Director of Strategic Accounts bei Sojern. „Wir ergänzen uns in unserem gemeinsamen Engagement, erstklassige Lösungen für die Hotelindustrie zu liefern und das Gastgewerbe in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Mews wurde entwickelt, um alle Abläufe für moderne Hoteliers und ihre Gäste zu vereinfachen und zu automatisieren. Von der Buchungsplattform bis zum Check-out, von der Rezeption bis zum Ertragsmanagement ist jeder Arbeitsablauf einfacher, schneller und vernetzter. Die Selbstgestaltung des Kundenerlebnisses ist von entscheidender Bedeutung und Direktbucher nutzen mehr Hoteldienstleistungen, wie z. B. die Möglichkeit, sich selbst einzuchecken, was zu einer höheren Loyalität führt. Die Lösung ist auf verschiedene Arten von Unterkünften ausgelegt, darunter große Hotelketten, kleine unabhängige Hotels, Apartments und Herbergen. Die Kooperation zwischen Sojern und Mews wird wesentlich dazu beitragen, die Zahl der Direktbuchungen zu steigern.

„Wir bei Mews sind der Meinung, dass Sie in der Lage sein sollten, Ihre Marke auf die bestmögliche Weise zu präsentieren, indem Sie Ihr Produkt und Ihre Geschichte voll zur Geltung bringen. Deshalb freuen wir uns, Sojern auf unserer Plattform willkommen zu heißen, um ein voll skalierbares Modell anzubieten, mit dem Hotels ihre eigene Geschichte erzählen können und das Kunden dazu ermutigt, Direktbuchungen vorzunehmen", erklärt Richard Valtr, Gründer von Mews.

Informationen zu Sojern

Sojern ist eine führende digitale Marketing-Plattform für Reiseveranstalter. Sojern basiert auf künstlicher Intelligenz und Daten zu Reiseabsichten und aktiviert Multi-Channel-Marketing-Lösungen, um die direkte Nachfrage zu steigern. 10.000 Hotels, Attraktionen, Fremdenverkehrsämter und Reisevermarkter verlassen sich jährlich auf Sojern, um Reisende auf der ganzen Welt zu gewinnen und zu überzeugen.

Informationen zu Mews

Mews wurde von ehemaligen Hoteliers gegründet und ist eine Hospitality-Cloud der nächsten Generation für Hotels, Herbergen, Apartments und mehr. Mews betreut über 1800 Objekte in mehr als 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten und arbeitet mit einer großen Anzahl von Hospitality Tech-Unternehmen zusammen, um Hoteliers eine unschlagbare Plattform zu bieten – kein anderes PMS bietet so viele Integrationen.

