Soka Institute plantará un árbol amazónico por cada víctima brasileña de COVID-19

MANAUS, Brasil y TOKIO, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 21 de septiembre, el Día Nacional del Árbol en Brasil, respondiendo al trágico saldo de la pandemia de COVID-19, el Soka Institute of the Amazon cerca de Manaus lanzó una iniciativa para plantar un árbol en honor de cada víctima brasileña de COVID-19. Se plantarán más de 100.000 árboles en un periodo de cuatro años. Este proyecto "Life Memorial" está respaldado por la Fundacao Rede Amazonica, brazo benéfico de la principal emisora de televisión en el Estado de Amazonas.

La localización de las primeras 15 plantaciones simbólicas fue el SESI Workers' Club en Manaus. Se plantaron especies nativas como el cedro, palisandro, peroba e ipé amarelo. Los semilleros se cultivaron en el vivero del Soka Institute, y todos están georreferenciados.

El presidente del Soka Institute Edison Akira Sato comentó: "Este proyecto busca honrar a las víctimas de COVID-19 y confortar a sus familias, perpetuando su memoria plantando árboles y creando beneficios para la comunidad y el medio ambiente". El juez Adalberto Carim Antonio, principal juez del Tribunal Estatal de Medio Ambiente, manifestó su orgullo de que las personas del Estado de Amazonas puedan contribuir a proteger el medio ambiente de esta manera.

Phelippe Daou Jr, consejero delegado de Rede Amazonica TV Group, rindió tributo a los trabajadores sanitarios que combaten el COVID-19, y Claudio Barrella, vicepresidente de la Amazonas State Industry Union, comparó la necesidad de agua de los árboles con la necesidad de amor y afecto de los seres humanos. Takahiro Iwato, cónsul general asistente de Japón en Manus, también participó y plantó un árbol.

Donde sea posible, cada árbol se llamará como una víctima, y para los que son del Estado de Amazonas, sus familias podrán participar en la plantación. El Soka Institute espera implicar a los habitantes de Manaus en el cuidado de estos árboles.

Como parte de la ceremonia de lanzamiento, los participantes también firmaron la Carta de la Tierra, una declaración de valores compartidos y principios para un futuro sostenible.

El Soka Institute for Environmental Studies and Research of the Amazon se fundó en 1992 por el filósofo budista y pacifista Daisaku Ikeda. El centro lleva a cabo una investigación de la conservación del ecosistema global, tiene un banco de semillas de especies de árbol del Amazonas y lleva a cabo iniciativas de reforestación y educación medioambiental. El Instituto está respaldado por Brazil Soka Gakkai International (BSGI), que ayudó a crear este proyecto.

