SOKOTRA Capital Ltd. a mené le consortium qui a acquis 100 % de l'Aquaculture Tunisienne (« AT »)

Fondée en 1988 par Si M'hamed Driss, AT est la plus grande ferme aquacole en Afrique du Nord spécialisée dans la reproduction, l'élevage et la commercialisation du loup de mer (bar) et de la daurade royale, avec une capacité de production annuelle de 20 millions d'alevins et 1 500 tonnes de poisson par an, essentiellement des bars et des daurades. Depuis 30 ans, AT approvisionne les marchés locaux et de l'exportation en bars et daurades, et a établi une solide réputation comme fournisseur d'alevins de haute qualité, réputation soutenue par une équipe de direction et un personnel d'exploitation à la fois qualifiés et dévoués.

Avec cette acquisition, SOKOTRA Capital réaffirme sa stratégie d'investissement axée sur les secteurs très prometteurs de l'agriculture et de l'aquaculture, en se constituant un portefeuille d'investissements dans ces secteurs, tant en Afrique et qu'en Asie du Sud-Est.

Albert Momdjian, fondateur et PDG de SOKOTRA Capital, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de cette acquisition. AT dispose d'une équipe hautement qualifiée possédant une vaste expérience. La Tunisie reste, et ce malgré les défis récents, une destination très accueillante et attrayante pour les investissements directs étrangers. Nous espérons sincèrement que cela marque le début d'une expansion significative en Tunisie, pour nous et pour d'autres entreprises d'investissement. Nous avons des projets très ambitieux pour AT et nous espérons mieux servir le marché local en termes d'alevins, mais aussi mieux positionner AT comme un producteur très fiable d'alevins de haute qualité pour le reste de l'Afrique du Nord ainsi que, en temps voulu, pour le bassin méditerranéen. »

« L'agriculture et l'aquaculture sont des secteurs très importants pour SOKOTRA Capital Ltd. C'est une question d'efficacité et de pouvoir nourrir la population croissante. La course aux protéines a déjà commencé et nous sommes très bien placés, en tant qu'entreprise et en tant qu'équipe, pour en tirer profit », a ajouté Albert Momdjian.

Karim Garnaoui, PDG d'AT, a déclaré : « Aujourd'hui, soutenue par ses nouveaux investisseurs, AT a la capacité de devenir l'une des principales entreprises d'aquaculture du bassin méditerranéen. Sa connaissance approfondie du secteur, soutenue par les fortes capacités financières et stratégiques des nouveaux investisseurs, ne peut que pousser AT à devenir l'une des meilleures entreprises du secteur. Cette transaction a été réalisée avec succès grâce au professionnalisme, à l'appui et à l'engagement de l'équipe SOKOTRA Capital, qui a démontré à maintes reprises son expertise technique et opérationnelle lors de la restructuration de l'entreprise. »

« Nous sommes très heureux de passer la barre d'AT au consortium dirigé par SOKOTRA Capital et nous croyons fermement en leurs capacités à accomplir et à continuer à développer la vision de Si M'hamed Driss », a commenté Meriem Driss, l'une des représentantes des actionnaires vendeurs.

À propos de l'Aquaculture Tunisienne http://www.aquaculturetunisienne.com/

À propos de SOKOTRA Capital Ltd. http://www.sokotracapital.com

Contacts : Albert Momdjian, albert.momdjian@sokotracapital.com