Sol crea el primer bar donde el sol nunca se pone

LONDRES, 25 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Para traer de regreso al sol este otoño, Sol ha inaugurado el primer bar del Reino Unido donde el sol nunca se pone[1]. Tras descubrir que se estima que dos terceras partes (64%) de la población[2] del Reino Unido reciben no más de una hora de luz solar al día en el invierno y que una de cada cinco personas tiene niveles bajos de vitamina de D[3], The Sol Bar reconecta a los residentes urbanos con la energía positiva y la sensación de estar al sol cuando no hay sol alguno.