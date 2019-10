Sol cria o primeiro bar onde o sol nunca se põe

Coincidindo com o atraso dos relógios, o bar estende o horário de verão com lâmpadas SAD especiais as quais fornecem a quantia adequada de luz solar por dia, estimulando a liberação da serotonina e fornecendo os benefícios da vitamina D fornecidos pelo sol, juntamente com os aromas, sons e a brisa morna do ar do verão.

A Sol realizou uma pesquisa em todo o Reino Unido com a Markettiers, a qual descobriu as percepções das pessoas sobre como o sol afeta suas vidas:

Passar mais de 30 minutos no bar é mais tempo do que 45% dos funcionários de escritórios [4] dizem que passam ao sol durante o inverno. Isso contrasta com 82% das pessoas que concordam que ter uma quantidade adequada de luz solar diariamente é importante para mantê-los saudáveis e 78% concordam que é importante para melhorar seu humor.

A falta de luz solar parece ser um item tão importante para as pessoas pesquisadas, que mais de uma em cinco (21%) disseram que se fosse o caso de mudarem para o exterior, um clima melhor seria a maior influência em suas escolhas.

Alexander Drake, gerente sênior da marca da Sol, comentou, "Nossa pesquisa descobriu que as pessoas no Reino Unido não pegam sol o suficiente e como a Sol tem a ver com a energia positiva do sol, queríamos criar um bar legal que desse vida a isso. O Sol Bar é um espaço exclusivo que lida com todos os sentidos e encoraja os britânicos a abraçarem os brilhantes benefícios do sol quando não há nenhum sol, revigorando-os com um banho de luz solar na medida em que o outono se aproxima".

