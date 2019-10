Sol eröffnet die erste Bar, in der die Sonne nie untergeht

LONDON, 25. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Um die Sonne in diesem Herbst zurückzubringen, hat Sol die erste Bar im Vereinigten Königreich eröffnet, in der die Sonne nie untergeht.[1] Nachdem festgestellt wurde, dass zwei Drittel (64 %) der Menschen[2] im Vereinigten Königreich im Winter nicht mehr als schätzungsweise eine Stunde Sonnenlicht pro Tag bekommen und mehr als jeder fünfte einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hat[3], will die Sol Bar die Stadtbewohner wieder mit der positiven Energie und dem Gefühl, an der Sonne zu sein, verbinden, auch wenn die Sonne gerade nicht scheint.