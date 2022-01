Sol, praia e... Micose!

O indicado pela própria SBD é evitar ficar descalço em locais públicos como praias, clubes e vestiários. Ao chegar de piscinas e praias, por exemplo, é adequado tomar banho, secar bem o corpo, inclusive entre os dedos dos pés antes de se vestir ou calçar. O cuidado com a escolha dos calçados, aliás, também é imprescindível para proteger as unhas desses fungos. Optar por aqueles mais abertos para que os pés não fiquem úmidos é o ideal, principalmente no verão. Já que as altas temperaturas associadas a calçados fechados abafam os pés.

Mas, para quem já está com a doença e não adianta mais preveni-la, existem diversas opções de tratamentos adequados a cada caso. Uma das opções é Loceryl®, um antifúngico em forma farmacêutica de esmalte que, diferentemente de muitos produtos, contém amorolfina, um agente antifúngico que atua na eliminação dos fungos causadores da infecção¹.

Loceryl® Esmalte, o mais vendido no Brasil* e prescrito por dermatologistas², forma uma fina película na superfície da unha para manter o antifúngico em ação por mais tempo, devendo ser aplicado de uma a duas vezes por semana ou de acordo com o prescrito pelo seu dermatologista. Além disso, pode ser usado com esmaltes cosméticos, basta aguardar 10 minutos após a aplicação de Loceryl®.

Vale lembrar que é essencial consultar um profissional especializado, que irá indicar o melhor tratamento para cada paciente.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferece um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.galderma.com e www.loceryl.com.br

