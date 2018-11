Solace lance le « maillage d'événements » en fournissant des données en temps réel en tant que service

Ces capacités étendues alimentent le routage intelligent et fiable d'événements dans des environnements globaux, de cloud hybride et d'IoT, aboutissant à une amélioration des expériences clients

OTTAWA, Ontario, 30 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Solace a annoncé aujourd'hui le lancement de capacités avancées de distribution des données, qui permettent à un réseau de ses courtiers en événements interconnectés avancés PubSub+ d'agir en tant que maillage d'événements. La société améliore sa capacité unique consistant à établir des flux en temps réel d'événements entre des applications et des appareils globalement distribués et des développements de produits, parmi lesquels le routage dynamique de messages (RDM), la rediffusion de messages et les intégrations sophistiquées avec Apache Kafka, Amazon Web Services et Pivotal Cloud Foundry.

« Un maillage d'événements est une couche architecturale qui achemine de manière fiable les événements entre les applications et les appareils, quel que soit leur site de déploiement, en utilisant une API, une structure d'échange ou un protocole de communications », a déclaré Denis King, directeur d'exploitation de Solace. « Les maillages d'événements aident les sociétés à améliorer leur prise de conscience situationnelle et leur agilité d'entreprise à l'heure où elles déploient des applications et des appareils de plus en plus complexes sur site, dans le cloud et dans des environnements d'Internet des objets. »

Comme l'a expliqué Gartner : « Le rôle stratégique de l'informatique axé sur l'événementiel dans les entreprises numériques, qui recherche la prise de conscience continue, les renseignements et l'agilité, crée une demande pour les technologies de courtage en événements qui sont spécialement conçues pour les cas d'utilisation axés sur l'événementiel.1 »

Un maillage d'événements apprend de manière autonome tout en étant capable d'acheminer de manière dynamique les événements entre les applications de producteurs et les applications grand public, quel que soit leur site de fonctionnement, via le chemin le plus efficient. Ce routage peut inclure la délivrance garantie de données entre des applications d'entreprise dans le cadre des processus commerciaux, l'agrégation de lectures de capteurs à partir de plusieurs millions d'appareils IoT, ou le déploiement simultané d'alertes vers des centaines de milliers d'appareils mobiles.

Le partenariat entre Solace et Dell Boomi délivre une plateforme d'intégration en tant que service (integration platform as a service, iPaaS) axée sur l'événementiel destinée aux environnements hybrides et multicloud, et aide les entreprises à concrétiser la puissance et le potentiel des architectures basées sur les événements. « Grâce à Solace, nous recevons des commentaires positifs de la part de sociétés qui prévoient d'intégrer des applications soutenues par une architecture d'événements et de messages en temps réel. Grâce désormais au support pour le maillage d'événements, nos clients communs pourront améliorer leur aventure de transformation numérique pour gagner en compétitivité », a déclaré Michael J. Morton, directeur technologique de Boomi.

Parmi les récentes améliorations apportées à la technologie de courtage en événements PubSub+ de Solace figurent :

Le RDM est un nouveau mécanisme d'auto-apprentissage qui distribue automatiquement les abonnements et les événements entre les courtiers en événements PubSub+. Le RDM permet le maillage d'événements en reliant de manière fluide les courtiers en événements PubSub+ avec ou entre les environnements.

La fonctionnalité de rediffusion de messages permet à toute applications connectée au maillage d'événements de recevoir les messages envoyés et délivrés plusieurs jours, semaines ou mois auparavant à partir de toute file d'attente configurée pour une rediffusion. La rediffusion de messages peut être utilisées pour récupérer des données perdues lors du plantage de bases de données, ainsi que pour tester la fonctionnalité et les abonnements de nouvelles applications par rapport aux données du monde réel.

Les nouveaux connecteurs Kafka facilitent la circulation des événements entre les grappes Kafka et un maillage d'événements Solace. Grâce à des connecteurs Source et Sink, Solace PubSub+ peut compléter les capacités d'agrégation de journaux de Kafka en diffusant les événements dans des environnements de cloud hybride et d'IoT.

Les nouveaux modèles AWS CloudFormation facilitent la diffusion d'événements dans et en dehors des offres d'Amazon Web Services, telles que SQS, SNS, Kinesis, Lambda et S3. Les modèles open source permettent aux développeurs de configurer une diffusion entre AWS et d'autres technologies sans barrières de codage ou de maintien.

Le nouveau dossier Spring Cloud Stream PCF permet aux développeurs de relier facilement des infrastructures Stream à PubSub+ afin de créer des microservices axés sur l'événementiel, sans avoir à gérer les technologies de messagerie sous-jacentes qui traitent la distribution des données axée sur l'événementiel.

La nouvelle mosaïque PCF (2.2) offre des fonctionnalités Solace clés, parmi lesquelles le RDM et la reprise après sinistre, en garantissant aux développeurs travaillant dans Pivotal Cloud Foundry l'accès aux courtiers en événements les plus robustes et les plus évolutifs, ainsi que la possibilité d'étendre leurs applications dans un maillage d'événements au sein de plusieurs environnements.

Les améliorations en matière de surveillance et de gestion aideront les entreprises à optimiser plus facilement la disponibilité, la performance et la sécurité de leur maillage d'événements, en utilisant une infrastructure d'administration consolidée et basée dans le cloud.

Un maillage d'événements Solace fait actuellement l'objet d'un déploiement actif au sein d'organisations telles que RBC Capital Markets, qui a prouvé le mois dernier lors du colloque Gartner le rôle indispensable de PubSub+ dans le cadre de sa transformation numérique réussie.

« La distribution d'événements au sein de l'entreprise ne peut se produire XXX », a déclaré Holger Mueller, vice-président et analyste principal chez Constellation Research. « Un 'maillage d'événements' est susceptible de devenir un service unificateur permettant aux applications de nouvelle génération d'échanger de manière dynamique des données en temps réel, quelle que soit la manière dont ces applications ont été déployées. »

Déclarations d'autres analystes :

« Nos recherches de comparaison en matière d'IoT indiquent que les organisations sont confrontées à de nombreux défis liés au traitement des événements, plus de la moitié (53 %) déployant de nouveaux protocoles dans les deux ans et près d'un tiers (31 %) évoquant des difficultés à gérer les sources de données externes », a déclaré David Menninger, vice-président principal et directeur de la recherche chez Ventana Research. « La mise en œuvre d'un maillage d'événements aux côtés d'un produit tel que Solace PubSub+ doté d'un routage dynamique de messages et d'un support pour une large gamme d'API et de protocoles, peut aider à résoudre ces problématiques en matière d'intégration. »

« Solace élabore un environnement d'intégration multiprotocole, multifonction et multicloud que la société a baptisé 'maillage d'événements', qui est susceptible d'éliminer la nécessité d'autres services et passerelles d'intégration », a déclaré Carl Lehmann, analyste principal : architecture d'entreprise, intégration et gestion des processus, chez 451 Research.

Pour en savoir plus sur les améliorations de produits et la technologie innovante de maillage d'événements de Solace, rendez-vous sur solace.com/event-mesh .

À propos de Solace

Solace fournit l'unique technologie avancée de courtage en événements qui supporte la publication/l'abonnement, la mise en file d'attente, les demandes/réponses et le streaming en utilisant des API ouvertes et des protocoles dans des environnements de cloud hybride et d'IoT. Les technologies intelligentes de mouvement des données de la société acheminent de manière fiable et rapide les informations entre les applications, les appareils et les individus au sein des clouds. Plusieurs sociétés bien établies telles que SAP, Barclays et la Banque royale du Canada, ainsi que des sociétés enregistrant une croissance élevée telles que VoiceBase et Jio, utilisent Solace pour moderniser les anciennes applications et mener avec succès leurs stratégies d'analyse, de cloud hybride et d'IoT. En savoir plus sur https://solace.com .

Contact presse chez Solace :

Lori Niquette, SHIFT Communications

solace@shiftcomm.com

617-779-1800

1 Source : Gartner « Innovation Insight for Event Brokers » (Renseignements en matière d'innovation concernant les courtiers en événements), 31 juillet 2018, actualisé le 5 octobre 2018, Yefim Natis, Keith Guttridge, Nick Heudecker, Paul Vincent

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/586634/Solace_logo.jpg

Related Links

https://solace.com



SOURCE Solace