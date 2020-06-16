Solace 为香港机场管理局发展智能机场计划提供支持

E Tag Solution and Services Ltd 是负责监督香港国际机场 IoT 平台实施的系统集成商，其联合创始人冯伟德表示：“将遗留软件转换为单独的微服务是一项极其耗费资源的庞大任务。Solace 的技术能够轻松、快速地部署，是满足香港国际机场实时 IoT 数据移动需求的理想解决方案。”

借助 Solace 的技术，香港国际机场将优化从 IoT 设备得到的数据，从而对诸如实时设备位置跟踪以及不同机场业务部门的资产和建筑物的预测性维护等计划提供支持。通过在 IoT 设备和后端系统之间实现实时信息收集、过滤和流动，Solace 将帮助香港国际机场更有效地管理资产，提高机场运营效率并提升旅客服务质量。

香港机场管理局首席资讯主管卞家振表示，“一个安全、可扩展的消息传递主干将在我们的运营和整体旅客服务的变革中发挥关键作用，确保实现我们作为世界一流机场为旅客提供愉快和独特的机场体验的承诺。”

Solace 首席技术方案官 Sumeet Puri 表示：“Solace 致力于为客户提升商业价值。在客户对实时回应和极致个性化服务的要求日益提高之际，我们很高兴能为香港国际机场的实时数字化转型提供支持。联网设备可以为新的体验和商业模式提供更多的可能性，但必须辅以确保低延迟和高容量 IoT 消息代理的事件驱动方法。”

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关于香港国际机场

香港国际机场是国际及区域航空枢纽，连接全球 220 个目的地，包括 50 个内地城市。2019 年，香港国际机场接待旅客 7150 万人次。

关于E Tag Solution and Services Ltd

E Tag Solution & Services Ltd 从 2014 年开始进入市场。E Tag 在提供 Solace 开发的事件驱动架构方面具有特殊优势。他们的服务涵盖从软件开发到业务流程解耦设计的多个领域。他们目前专注于物联网（IoT）解决方案、Solace PubSub+ Event Broker 部署和 BIM 数据集成服务。对于寻求丰富数字体验的客户，E Tag 是专业的合作伙伴。

关于 Solace

Solace 通过为大型企业提供使其业务运营和客户互动实现事件驱动所需的一切，从而帮助他们实现现代化和实时性。借助市场首创也是唯一的事件管理平台 PubSub+，该公司提供了一种全面的方法来创建、记录、发现和流式传输事件，从事件发生地到它需要被消费的地方，安全、可靠、快速且有保证。Solace 技术的背后是全球领先的数据移动专家组，他们拥有近 20 年的经验，帮助全球企业解决从资本市场、零售、游戏到航天、航空和汽车等各个行业中最严峻的挑战。SAP、Barclays 和加拿大皇家银行等成熟企业，雷诺和 PSA 集团等跨国汽车制造商以及 Jio 等行业颠覆者都在使用 Solace 的 event broker 技术对传统应用程序进行现代化改造，部署现代微服务并构建活动网格以支持其混合云、多云和 IoT 架构。请访问 solace.com 了解更多信息。

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