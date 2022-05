Solargenerator-Pionier Jackery stellt am 12. Mai sein bisher robustestes Produkt vor

Der Solargenerator von Jackery ist das erste Gerät seiner Art, das Tragbarkeit und Solarenergie eng miteinander verbindet. Es wandelt die von den Sonnenkollektoren eingefangene Sonnenenergie in elektrische Energie um und speichert sie dann in einem tragbaren Kraftwerk zur späteren Verwendung. Dieser Zugang zu sauberer Energie auf Abruf stattet die Menschen mit den Werkzeugen aus, die sie benötigen, um ihr Outdoor-Erlebnis zu verbessern und "das Leben in der freien Natur zu leben".

Das Konzept des Solargenerators von Jackery ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung im Bereich der Solarenergie und der tragbaren Stromerzeugung. Im Jahr 2015 katapultierte die weltweit erste tragbare Lithium-Stromversorgungsserie - der Explorer - die avantgardistische tragbare Stromversorgungslinie von Jackery auf die Weltbühne und zeichnete sich durch ein innovatives Batteriemanagementsystem aus. Seitdem hat Jackery eine Reihe von Explorer-Modellen entwickelt, darunter den Explorer 240, ein klassisches Modell, das seit seiner Markteinführung im Jahr 2018 zu einem beliebten Bestandteil der Familie der tragbaren Kraftwerke geworden ist.

Im selben Jahr stellte Jackery die ursprüngliche SolarPeak-Technologie zusammen mit der Solarsaga Solarpanel-Serie vor. Die SolarSaga-Serie von Jackery wurde entwickelt, um eine langlebige Stromversorgung für das netzunabhängige Leben im Freien zu bieten und setzt mit einer verbesserten Solarladeeffizienz einen neuen Standard in der Branche. Daraufhin kombinierte das Unternehmen beide Technologien zum Solargenerator, der den Explorer und den SolarSaga in einer sauberen Energielösung vereint, um Strom noch umweltfreundlicher, effizienter und komfortabler zu machen, und trug so zur Entstehung mehrerer Spitzenprodukte bei, darunter der Jackery Solar Generator 1000.

Jackery hat seine exzellente Marke für nachhaltiges Leben im Freien und seine Produktlinie weiterentwickelt und damit den Standard und den Maßstab für solares und erneuerbares Laden in der Branche gesetzt. Bis heute hat Jackery mit einer globalen Präsenz, die sich von den USA bis nach Europa, Japan und China erstreckt, weltweit über 1,5 Millionen Verkäufe erzielt.

Informationen zu Jackery

Jackery wurde 2012 in Kalifornien gegründet und ist eine der weltweit meistverkauften Marken für Outdoor-Solargeneratoren, die Camper dazu ermutigt, ohne Kompromisse weiter nach draußen zu gehen. Als Pionier des Solargenerator-Konzepts und -Produkts bietet Jackery eine Reihe tragbarer, vielseitiger grüner Generatoren an, die alle Anforderungen im Freien erfüllen, vom Aufladen eines Handys oder Laptops bis hin zur Stromversorgung von Großgeräten wie elektrischen Kochgeräten, Heizungen und Lampen. Seine Produkte werden seit 2020 regelmäßig zu den Bestsellern auf Amazon, Amazon's Choice, gewählt.

Bislang hat Jackery 12 renommierte internationale Auszeichnungen erhalten, darunter den Red Dot Design Award, den iF Design Award, den A' Design Award and Competition und den CES Innovation Award. Die New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom's Guide, Newsweek, Bob Vila, PCWorld und andere Publikationen haben ihn zum besten Solargenerator gekürt.

Seit 2018 hat Jackery weltweit mehr als 1,5 Millionen Geräte verkauft und verfügt über eine globale Präsenz, die sich von den USA über Europa bis nach Japan und China erstreckt.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812911/1009f92476e2efdfc99a7189c529f3a.jpg

SOURCE Jackery Inc.