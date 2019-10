Solárne fúzne elektrárne spoločnosti Huawei zabezpečujú energiu pre oblasť medzinárodného letiska v Pekingu Daxing

Vďaka inteligentnému fotovoltickému riešeniu Huawei FusionSolar je tento projekt s objemom výroby 5,61 MWp priekopníkom v oblasti využívania čistej energie v civilnom letectve. Po pripojení do siete ročne privedie 6,1 GWh zelenej energie, čo predstavuje úsporu 1 900 ton štandardného uhlia a každoročnú kompenzáciu 966 ton CO 2 a 14,5 ton SO 2 .