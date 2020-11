SOLÈNE, eine virtuelle Kunstgalerie mit gesellschaftlicher Verantwortung, ist nun für das Publikum geöffnet

LONDON, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- SOLÈNE, eine von der Kunsthändlerin und Innenarchitekten Solène Boyer kuratierte virtuelle Kunstgalerie, präsentiert diesen November ihre erste Sammlung.

Frei nach ihrer Philosophie „Living well with Art" nutzt SOLÈNE ein innovatives Software-Tool, um Käufern zu ermöglichen, jedes Kunstwerk vor dem Kauf in ihrer eigenen Umgebung zu visualisieren. Ein jeder kann damit ein Bild hochladen, ein Kunstwerk in Position ziehen und sehen, wie die Kunst wirken würde.