Solera acquiert un fournisseur de logiciels en automobile afin d'accélérer l'expansion internationale de sa solution de gestion pour les ateliers de carrosserie

Solera fournira aux clients des ateliers de carrosserie un parcours client fluide grâce à une utilisation intelligente des données.

WESTLAKE, Texas, 11 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Solera Holdings, Inc. (« Solera »), leader mondial en matière de données et de solutions informatiques de gestion des risques et des biens pour les secteurs de l'Assurance et de l'Automobile, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'InSyPro. Cette transaction fait suite à un partenariat stratégique fructueux de trois ans qui a vu la création d'une solution complète et multi supports de gestion des tâches administratives pour les ateliers de carrosserie, offrant ainsi une visibilité en temps réel sur l'ensemble des opérations. Cette acquisition renforcera le développement continu de l'écosystème Solera qui accompagne les acteurs du secteur automobile, à chaque point de contact sur tout le processus de gestion de sinistre, grâce à une automatisation intelligente des données.

Solera va fortement investir pour étendre et accélérer le développement dans l'état de l'art de l'actuelle solution de gestion PlanManager de InSyPro. PlanManager permet l'optimisation du processus de gestion des tâches administratives dans les ateliers de carrosserie en fournissant une solution digitale d'orientation des dossiers et de moyens d'échanges entre le réparateur et son client à partir d'applications mobiles. En augmentant son temps d'utilisation de 10%, le réparateur réduit considérablement son temps administratif d'environ 60 min par dossier et ce, grâce à une planification automatisée et basée sur des données intelligentes.

Concernant l'acquisition, Evan Davies, Directeur de la Technologie chez Solera, a déclaré : « Solera délivre des gains de productivité grâce à des solutions intelligentes et intégrées pour une expérience client optimisée. PlanManager y parvient en fournissant à ses utilisateurs les moyens et les données intelligentes nécessaires à la gestion optimale des carrosseries avec un suivi en temps réel des tâches administratives relatives à leurs activités. Nous souhaitons la bienvenue à InSyPro au sein de la famille Solera et nous sommes impatients de continuer à développer notre partenariat et notre portefeuille de solutions mondiales. »

Les membres de la Direction d'InSyPro, Tony Delodder et Martine van Campenhout, rejoindront l'équipe mondiale Produits et Développement de Solera pour suivre l'intégration et le déploiement international de PlanManager. Tony Delodder, Directeur Général d'InSyPro, a déclaré : « Rejoindre notre partenaire technologique le plus proche s'inscrit dans une évolution naturelle. Aux côtés de Solera, nous prévoyons d'investir et de développer rapidement notre nouveau logiciel afin de fournir un avantage concurrentiel à travers l'écosystème de la gestion de sinistre ».

Dave Shepherd, Directeur Général régional de Solera, a déclaré : « Les réparateurs ont plus que jamais besoin d'une technologie innovante et intelligente pour la gestion des ateliers de carrosserie de demain. L'expertise combinée des équipes d'InSyPro et de Solera améliorera la plateforme PlanManager afin de construire une solution complète qui évoluera en fonction des besoins de réparation des véhicules, des attentes clients et des exigences en matière de prestations de travail. »

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.solera.com/.

À PROPOS DE SIDEXA

Reconnue par les acteurs du marché, Sidexa redéfinit les connaissances et les données mondiales en matière de gestion des risques et des biens depuis 1981. Grâce à notre technologie digitale et cognitive, nous mettons en relation les conducteurs, les assureurs et leurs partenaires, en leur donnant tous les moyens pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligibles. En tant que membre du groupe Solera, nous remettons constamment en question les attentes clients et investissons de manière continue dans l'innovation digitale.

À PROPOS DE SOLERA

Solera est un leader mondial dans le domaine des données de gestion des risques et des biens et des solutions digitales offrant aux entreprises de l'écosystème automobile et assurantiel des solutions fiables visant à favoriser la connectivité tout au long de la chaîne de valeur des véhicules. Les solutions de Solera rassemblent les clients, les assureurs, les mutuelles, les experts, les loueurs et les fournisseurs, en leur permettant une prise de décision optimisée grâce à des services, des logiciels, des données enrichies, des algorithmes exclusifs et l'apprentissage automatique qui se combinent pour fournir les informations garantissant que les véhicules et les biens des clients soient entretenus et réparés de manière optimale. Solera compte plus de 235 000 clients et partenaires dans plus de 90 pays répartis sur six continents. En s'appuyant sur les compétences des solutions leaders des marchés et des bonnes pratiques issues de ses technologies à travers le monde, Solera fournit des solutions performantes et optimales tout en développant les innovations nécessaires à l'industrie.

