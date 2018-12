Solera e MAPFRE completam aquisição da CESVI Brasil para enfocar treinamento, pesquisa e reparo em todo o mercado brasileiro

A STC acrescenta a CESVI Brasil às suas crescentes operações em três continentes, enfocada em modernizar os ecossistemas de seguro e reparo de veículos com ciência baseada em dados, software preditivo e tecnologia enfocada em treinamento e educação.

Sobre a MAPFRE

A MAPFRE é uma seguradora global com presença em cinco continentes. A MAPFRE é a maior seguradora espanhola do mundo, a principal seguradora multinacional do mercado latino-americano e está entre as 5 maiores seguradoras de fora do ramo de vida na Europa em volume de prêmios. A MAPFRE emprega mais de 36.000 funcionários e, em 2017, as receitas da MAPFRE totalizaram quase 28 bilhões de euros, com lucro líquido de 701 milhões de euros. Para mais informações, acesse https://noticias.mapfre.com/en/

Sobre a Solera

A Solera foi fundada por Tony Aquila com a missão de digitalizar e realizar transações de mobilidade pelas 54 e 250 transações críticas em um carro, caminhão, frota a fim de entregar transparência real e precisa, bem como conhecimento a todos. Hoje em dia, a Solera é líder global em tecnologias digitais que gerenciam e protegem os ativos mais importantes da vida: nossos carros, caminhões, lares e identidades. Atualmente, a Solera processa mais de 300 milhões de transações digitais por ano, para cerca de 235.000 parceiros e clientes em mais de 90 países. Para mais informações, acesse solera.com.

Precauções sobre declarações preditivas

Esse comunicado à imprensa contém declarações preditivas, incluindo declarações sobre: os benefícios da aquisição da CESVI Brasil (a "Aquisição"), incluindo, entre outras coisas, a estratégia global da STC para alavancar dados, software para ampliar pesquisas e desenvolver novos produtos e soluções; e os benefícios e valor dos produtos e serviços para os clientes da Solera, STC e CESVI Brasil. Tais declarações são baseadas nas expectativas, estimativas e suposições atuais da Solera e estão sujeitas a vários riscos, incertezas e eventos futuros desconhecidos que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles estabelecidos neste comunicado à imprensa devido aos riscos e às incertezas inerentes em transações dessa natureza, negócios da Solera, negócios da STC e negócios da CESVI Brasil, incluindo, entre outras coisa: a falha em perceber os benefícios esperados da Aquisição; riscos associados com e possíveis consequências negativas de aquisições, investimentos, joint ventures (incluindo a STC) e transações similares; integração bem-sucedida das soluções da CESVI Brasil com ou em ofertas da STC ou do grupo Solera; adoção contínua de produtos e serviços da CESVI Brasil, STC e do grupo Solera; efeitos da concorrência em precificação de produtos e serviços e negócios da STC, CESVI Brasil e Solera; além de rápidas mudanças tecnológicas na indústria da CESVI Brasil, STC e Solera. A Solera não tem obrigação de (e especificamente se isenta de qualquer obrigação para) atualizar ou alterar suas declarações preditivas quem como resultado de novas informações, eventos futuros, entre outros.

