Blancos fáciles en la era del poder duro – Solicitud a la Unión Europea desde la National Union Alliance Chamber de Camboya

PHNOM PENH, Camboya, 28 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Los artículos de ropa, calzado y de viaje contabilizan el 80% de las exportaciones totales de Camboya. En el año 2018, las ventas combinadas para Europa y Estados Unidos llegaron a los 8.500 millones de dólares estadounidenses. Este es el equivalente a más de un tercio (cerca del 38%) del producto interior bruto (PIB) de Camboya – unos 7.000 millones de dólares al año. Camboya es el sexto mayor proveedor de prendas y el cuarto mayor proveedor de calzado de Estados Unidos. En el mercado de Europa, el país está en el número cinco en cuanto a producción de calzado y ropa, y las exportaciones siguen al alza. Nosotros, los firmantes de esta declaración, estamos entre los más de 700.000 hombres y mujeres que trabajan para el mayor sector de empleo del país. Somos los más preocupados entorno al prospecto de perder nuestro sustento conseguido con dureza.

"Soy un trabajador orgulloso y estoy contento de proporcionarlo a mi familia", afirmó el trabajador de ropa, Thy Kanhana. "Tengo habilidades, soy auto-suficiente y espero que un futuro mejor me guíe cada uno de los días".

La Unión Europea (EU) ha comenzado un proceso que podría llevar a la suspensión de su acuerdo comercial "Everything But Arms" (EBA) con Camboya. El acuerdo EBA permite a los miembros de la UE importar productos (que no sean armas) sin tarifas ni cuotas.

En una carta conjunta, la American Apparel & Footwear Association, la Fair Wear Foundation, la European Branded Clothing Alliance y la Federation of the European Sporting Goods Industry and Social Accountability International han explicado que la pérdida del acuerdo EBA: "Finalmente debilitarán las décadas de esfuerzo que el gobierno ha puesto en marcha para el desarrollo de una industria de éxito, que ha proporcionado enormes beneficios para la economía de Camboya y el pueblo de Camboya". Desgraciadamente, algunos hablan con una lengua viperina. Aunque expresan su preocupación por sus derechos y salarios, buscan mantener sus costes bajos, y algunas compañías han amenazado con llevar su fabricación a otras partes.

"Durante muchos años, Camboya ha sido una pieza en un juego de la política de riesgo en la que los jugadores externos han buscado tener también su parte del pastel", explicó el director general de la NACC (National Union Alliance Chamber of Cambodia), Som Aun. "Ha llegado el momento para hacer frente a las realidades de un mundo en cambios rápidos".

La National Union Alliance Chamber of Cambodia estima que la suspensión del sistema de tarifa de la EBA afectará de forma directa a los sustentos de unos tres millones de trabajadores y sus familias. Se estima que cerca del 43% de los trabajadores dedicados a la creación de prendas (cerca de 225.000 personas) y el 20% de los trabajadores del calzado (más de 20.000 personas) podrían quedarse sin empleo. La investigación sugiere y la historia demuestra que las sanciones económicas llevan a un aumento de la pobreza – sobre todo entre las mujeres, comunidades minoritarias y otros grupos marginales.

Aparte de "Everything But Arms" en la UE, existe "Everything But Assistance" en Estados Unidos. Los políticos de Washington han introducido un proyecto de ley que, en caso de aprobarse, podría necesitar que el Gobierno de Estados Unidos revisara su tratamiento comercial preferente que recibe Camboya. La American Chamber of Commerce Cambodia indicó que esta medida es contraproducente. "Creemos que el uso de este proceso como medio para enviar un mensaje político, que no está relacionado con el espíritu de la 1974 Trade Act, reducirá de forma drástica el fondo de comercio y progreso que este sistema ha creado entre los ciudadanos ordinarios de Camboya".

Vivimos allí donde el calzado se junta con el suelo. Donde la manga se junta con la muñeca. Trabajamos duro, y vivimos con lo justo, pero nuestro montón está mejorando. Las tasas han aumentado un 7% durante el último año, y estamos comprometidos a buscar más ajustes. Vamos a hacer esto con nuestros propios términos, en nuestro propio tiempo y con nuestra propia nación.

Si desea ayudar a las mujeres y hombres trabajadores de Camboya, mantenga en marcha el EBA y las medidas de comercio preferenciales.

Las mujeres y hombres de la NACC

(La National Union Alliance Chamber of Cambodia representa a más de 400.000 trabajadores de la industria de la fabricación).

Contacto para medios: Som Aun, director general de NACC, teléfono: +855-12-866-682, e-mail: som_aun@yahoo.com

SOURCE National Union Alliance Chamber of Cambodia