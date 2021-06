Solis est reconnue mondialement et reçoit le label « Top PV Brand 2021 » pour ses onduleurs dans 8 pays sur 5 continents

Au cours de la phase de collecte des données du « Global PV Installer Monitoring 2020/2021 », EUPD Research a interrogé les entreprises du secteur solaire sur leurs habitudes d'achat, les marques qu'elles utilisent régulièrement et d'autres variables clés. En conséquence, la marque Solis a obtenu d'excellents résultats en termes de préférence des clients, de notoriété de la marque, de satisfaction et de recommandation de la marque. Grâce à ces retours positifs, Solis a obtenu la nomination de meilleure marque de produits photovoltaïques en 2021.

« Bien que le changement climatique soit une tâche mondiale pour l'humanité, la transition énergétique a lieu dans chaque région du monde. En tant que fabricant mondial d'onduleurs, Solis est déjà parfaitement positionnée dans diverses régions du monde et parvient à convaincre les clients avec ses produits. Le label Top Brand PV, en tant que voix des installateurs, est un témoignage impressionnant de l'excellent travail accompli en faveur de la transition énergétique », a déclaré Markus A.W. Hoehner, fondateur et PDG d'EuPD Research Sustainable Management GmbH.

« Solis a une réputation bien établie à travers l'Europe et nous sommes ravis d'être reconnus pour ce prix pour la 6ème année consécutive avec EUPD Research. Depuis plus de 15 ans, Solis se concentre sur la conception et la production d'onduleurs de chaîne de haute qualité et le fait que les installateurs votent pour notre marque année après année renforce la qualité de nos produits et notre niveau de service. En proposant des onduleurs de 0,7 kW à 255 kW, ainsi que des onduleurs hybrides monophasés et triphasés pour le stockage sur batterie, nous nous réjouissons de l'avenir de l'énergie solaire en Europe », a dit Sandy Woodward, directeur commercial Europe chez Solis.

Le prix est basé sur le « Global PV Installer Monitor », une enquête annuelle auprès des installateurs de systèmes photovoltaïques à travers le monde et est décerné aux fabricants de modules, d'onduleurs et de stockage d'énergie, ainsi qu'aux grossistes. Pour de plus amples informations sur le prix Solis Top Brand PV 2021, veuillez consulter www.solisinverters.com .

Solis : développer une technologie pour alimenter le monde en énergie propre.

Cliquez ici pour plus d'informations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1538654/EUPD.jpg

SOURCE Ginlong Solis