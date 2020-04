Solis Health Plans aporta personal médico a centro de pruebas del COVID-19 en Hialeah

MIAMI, 4 de abril de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Solis Health Plans, un plan Medicare Advantage, se complace en sumarse a la iniciativa para llevar las pruebas del COVID-19 a las personas mayores del sur de la Florida. Con el liderazgo del exsenador estatal René García y el comisionado del condado Miami-Dade Esteban Bovo, Solis y PrimeCare Family Medical Centers están aportando personal médico y equipo de protección personal para ayudar con las pruebas del coronavirus en el Amelia Earhart Park en la ciudad de Hialeah a partir del jueves 2 de abril.

El centro de pruebas del COVID-19 para acceso por automóvil se concentrará en las pruebas de los residentes con 65 años o mayores que están padeciendo síntomas del coronavirus. Solamente se ofrecerán las pruebas a las personas que cumplen con el criterio y han hecho una cita por adelantado llamando al 305-COVID-19 (305-268-4319). El centro de llamadas abre a las 9:00 a. m. diariamente y permanecerá abierto hasta que se llenen los cupos para las citas del día siguiente. Se aceptarán las personas que lleguen en automóviles. No se permitirá el ingreso de las personas que lleguen a pie, en bicicleta o en motocicleta. Las personas que se someterán a la prueba deben sentarse al lado de una ventanilla que funcione y solamente se permitirán dos personas en el vehículo: el conductor y el pasajero. Los kits de pruebas han sido donados por Testing Matters.

"Solis Health Plans está dedicada a ayudar a la comunidad del sur de la Florida a obtener acceso a las pruebas del coronavirus", declaró Daniel Hernández, CEO de Solis Health Plans. "Nuestra máxima prioridad es darle a nuestra comunidad la atención médica que necesita, de la manera más rápida y fácil posible. Les agradecemos al exsenador García y al comisionado Bovo por permitirnos participar en esta importante iniciativa".

Las personas con cita deben entrar al Amelia Earhart Park (401 E 65th Street, Hialeah, FL 33013) por la entrada de Palm Avenue y 65th Street en Hialeah. Las pruebas se realizarán en la rotonda inmediatamente próxima a la entrada.

Acerca de Solis Health Plans

Solis Health Plans es un plan de salud Medicare Advantage de la Florida centrado en la comunidad que proporciona una excelente experiencia a sus miembros y un excepcional servicio a sus miembros, proveedores y agentes; y ofrece planes competitivos con beneficios ampliados en numerosos condados. Es una empresa local y se identifica como lo opuesto a los planes corporativos: personal y no burocrática, innovadora y no reacia al riesgo, y responsable y no ambigua. Solis Health Plans tiene el compromiso de superar las expectativas y ser el plan preferido de las comunidades en las que presta servicios, con el objetivo de alcanzar mejores resultados de salud.

Para más información sobre Solis Health Plans, le rogamos visitar www.solishealthplans.com.

Solis Health Plans es una HMO con un contrato con Medicare y un contrato con el Programa de Medicaid de la Florida. La inscripción en Solis Health Plans depende de la renovación de los contratos.

