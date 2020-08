Solis Health Plans se asocia con los Miami Marlins para la temporada 2020 de la MLB

MIAMI, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Solis Health Plans (Solis) anunció hoy una asociación con los Miami Marlins de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), ganadores de dos campeonatos de la Serie Mundial. Como parte del acuerdo de asociación, las transmisiones radiales de la temporada tendrán el patrocinio de Solis y habrá anuncios en la pared del outfield del Marlins Park mientras dure la temporada, a partir del primer juego local de mañana, contra los Atlanta Braves. Los anuncios presentan el logotipo y el eslogan de la compañía: "Local Makes a Difference" (La localía marca la diferencia).

"Todo nuestro equipo ejecutivo se crio en Miami, incluso yo mismo", afirma Daniel Hernandez, director ejecutivo de Solis. "Seguimos a los Marlins como fans desde la creación del equipo en la década de 1990. A pesar de las limitaciones de esta temporada especial de la MLB, ansiamos mantener una relación duradera con esta organización de clase mundial".

El acuerdo de asociación actual se propone desarrollar iniciativas previas que presentaban a Andy Garcia, actor y portavoz de Solis, y una pasión compartida por marcar una diferencia en el sur de la Florida. Este fue un factor significativo en la confirmación de la asociación, pues Solis se ha enfocado en ayudar a la comunidad a superar la pandemia de coronavirus abriendo sitios de detección de covid-19 en todo el estado, realizando distribuciones de alimentos y apoyando a la comunidad con entregas, suministros y otras iniciativas de alivio.

"La organización de los Miami Marlins está comprometida con ser el equipo local de la comunidad, y estamos orgullosos de asociarnos con Solis Health Plans, que comparte nuestro compromiso con el sur de la Florida y cree en nuestros esfuerzos dentro y fuera del campo de juego", dice David Oxfeld, director de desarrollo de asociaciones y estrategia de los Marlins. "Prevemos una asociación larga e impactante mientras ambas organizaciones sigan desarrollando sus exitosas trayectorias".

Acerca de Solis Health Plans

Solis Health Plans es un plan de salud Medicare Advantage de la Florida centrado en la comunidad que proporciona una experiencia sobresaliente a sus miembros y un servicio excepcional tanto a sus miembros como a sus proveedores y agentes, y ofrece planes competitivos con beneficios ampliados en múltiples condados. Es una empresa local y se identifica como plan no corporativo: es personal, y no burocrática; innovadora, y no reacia al riesgo; y responsable, en lugar de ambigua. Solis Health Plans tiene el compromiso de superar las expectativas y ser el plan preferido de las comunidades en las que presta servicios, con el objetivo de alcanzar mejores resultados de salud.

Para más información acerca de Solis Health Plans, visite www.solishealthplans.com.

Solis Health Plans es una HMO con un contrato con Medicare y otro con el Programa de Medicaid de la Florida. La inscripción en Solis Health Plans depende de la renovación de los contratos.

Acerca de Miami Marlins

Los Miami Marlins son la franquicia de las Grandes Ligas de Béisbol de Miami. La organización, que debutó en 1993, ganó dos Campeonatos del Mundo, en 1997 y 2003, y es uno de los cinco equipos que ganaron más de un título durante la existencia del equipo. Los Marlins disputan sus juegos como locales en el Marlins Park, ubicado en el corazón de Little Havana. El estadio de béisbol de techo retráctil de vanguardia abrió sus puertas en 2012 y es un destino de entretenimiento de primera clase más allá del béisbol.

Contactos con los medios para Solis Health Plans:

Velocitas Interactive Marketing + Public Relations

Patricia Beitler / Abbi Sierra

[email protected]

305-735-9845

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1033320/Solis_Logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1227864/Miami_Marlins.jpg

FUENTE Solis Health Plans, Inc.

Related Links

https://www.solishealthplans.com



SOURCE Solis Health Plans, Inc.