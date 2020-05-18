Solis планирует привлечь 100 млн долл. США на нужды расширения производства

Лидер отрасли высоковольтных инверторов строит новый завод для удовлетворения глобального спроса на оборудование для солнечной энергетики

НИНБО (NINGBO), Китай, 18 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Ginlong Technologies (биржевой код акций: 300763.SZ), международный лидер в сфере производства высоковольтных фотоэлектрических инверторов, анонсировала планы по привлечению свыше 100 млн долл. США (700 млн юаней) посредством непубличного предложения на нужды расширения собственных производственных мощностей. На фоне стремительного роста глобального рынка высоковольтных инвертеров компания Ginlong направит эти средства на увеличение масштабов выпуска продукции ТМ Solis до 20 гВт в год, т.е. в два раза по сравнению с текущими показателями. Эта инициатива позволит компании нарастить объемы поставок оборудования для нужд проектов по созданию электростанций с подключением к центральной энергосети и комплексов генерации и хранения электроэнергии, реализуемых клиентами по всему земному шару.

"Высокий спрос на высоконадежные инверторы Solis дал нам сигнал о необходимости удвоить нашу производственную мощность, - отметил президент Ginlong Ван Имин. - Мы наблюдаем рост популярности высоковольтных инверторов по сравнению с другими технологиями, что объясняется их конкурентоспособностью и надежностью. Удвоение масштабов производства является важной вехой в истории бренда Solis".

По итогам реализации данного проекта площадь завода компании в промышленном парке Биньхай увеличится на 1 000 000 кв. футов, а его производственная мощность достигнет 20 гВт. В планы строительства входит создание современного проектно-конструкторского центра, обустройство высокопроизводительных сборочных линий с применением передового автоматического оборудования, увеличение площади складских помещений и количества рабочих мест для администрации компании. На территории новой корпоративной штаб-квартиры будут расположены современные офисные помещения, многофункциональный конференц-центр и даже жилые апартаменты для отдельных категорий персонала.

"Наш новый корпоративный кампус позволит нам создать более 500 новых рабочих мест и привлечь в команду Solis свежие таланты и новые идеи для создания уникальных инноваций и дальнейшего развития нашей деятельности", - добавил г-н Ван.

В ходе своего IPO на Шэньчжэньской фондовой бирже в марте 2019 года компании Ginlong удалось привлечь 533 млн юаней. В результате этого успешного начинания компания стала единственным предприятием отрасли фотоэлектрических высоковольтных инверторов, чьи акции котируются на публичной бирже. За прошедший год Solis пережила период мощного роста спроса на свою продукцию, стимулом к которому послужило развитие рынков бытовой, коммерческой и коммунальной фотовольтаики в Азии, Америке и Европе. В первом квартале текущего года компания отчиталась о самых значительных финансовых результатах за всю историю своего существования - прибыль предприятия выросла на 766% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го .

О компании Ginlong Technologies

Учрежденная в 2005 году компания Ginlong Technologies (биржевой код акций: 300763.SZ) является одним их самых опытных и крупных производителей солнечных инверторов. В ассортименте продукции под торговой маркой Solis представлены инновационные решения, характеризующиеся высочайшей надежностью и отвечающие самым строгим международным стандартам. Для получения дополнительной информации о рентабельных продуктах Solis, обеспечивающих максимальную надежность пользователям бытовых, коммерческих и коммунальных систем, посетите веб-сайт ginlong.com.

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http://www.ginlong.com/



SOURCE Ginlong Solis