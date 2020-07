Solis remporte le prix « All Quality Matters » pour ses onduleurs dans la production d'énergie solaire dans le commerce et l'industrie

NINGBO, Chine, 24 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Ginlong Solis a remporté le prix « All Quality Matters » pour l'excellente qualité de ses onduleurs commerciaux « Solis-(25-50)K-5G » qui aident le commerce et l'industrie à produire une énergie solaire photovoltaïque pour couvrir une partie de leur consommation d'énergie

L'agence TÜV Rheinland, spécialisée dans les certifications et les tests techniques visant à assurer la qualité et la fiabilité de divers aspects des entreprises à l'échelle mondiale, a accueilli la cérémonie de remise des prix du Congrès solaire « All Quality Matters » (Toute la qualité compte) 2020 le 30 juin à Jiangsu, en Chine.

Au cours de la cérémonie, les résultats obtenus grâce à l'efficacité de « l'onduleur photovoltaïque Solis à usage commercial de 50kW » ont été annoncés. Ces mesures ont pour but de vérifier les principaux indicateurs affectant la production d'énergie du système photovoltaïque grâce aux enregistrements des données de tests rigoureux à long terme de l'onduleur photovoltaïque, qui ont été reconnus et soutenus par des experts, des autorités, des propriétaires et des fabricants de l'industrie.

L'onduleur photovoltaïque Solis-(25-50)K-5G est caractérisé par sa capacité d'entrée stable, son efficacité UE, la qualité de l'énergie produite, sa capacité de sortie et sa stabilité thermique. Dans les tests TÜV, ses performances globales ont obtenu d'excellentes notes et lui ont accordé la première place en tant qu'« onduleur photovoltaïque commercial de moyenne puissance », ce qui en fait une option fiable de haute qualité pour le secteur commercial et industriel.

Le Congrès solaire rassemble plus de 400 représentants de l'industrie, experts et universitaires axés sur la révolution photovoltaïque en Asie-Pacifique et dans les pays qui ont la plus grosse économie mondiale.

« Nous remercions TÜV Rheinland pour avoir décerné ce prix à Ginlong (Solis), l'ultime reconnaissance et l'éloge le plus éloquent de notre innovation technique. Notre onduleur de branche de la série triphasé Solis-(25-50)K-5G adopte une conception de 4 MPPT qui rend le schéma de configuration plus flexible, réduit l'impact environnemental, et augmente l'efficacité de production », a déclaré Lucy lu, directrice générale adjointe de Ginlong (Solis), qui était ravie et extrêmement reconnaissante.

Depuis de nombreuses années, Solis marche main dans la main avec TÜV Rheinland, affirmant sa mission qui est de construire une plateforme de coopération et d'échange pour l'industrie PV. Aujourd'hui, l'industrie photovoltaïque chinoise a complété avec succès sa mise à niveau de la « quantité » à la « qualité » avec des prix équitables et des prix encore plus bas annoncés. Nous continuerons de promouvoir l'innovation et l'avancement des technologies photovoltaïques en Chine pour assurer la croissance continue du secteur. Cet onduleur de 50kW représente l'expérience professionnelle accumulée depuis 15 ans par Solis dans le domaine photovoltaïque mondial. »

