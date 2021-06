Solis remporte plusieurs prix lors du salon SNEC 2021

NINGBO, Chine, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- La 15e exposition et conférence internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente SNEC (2021) a donné lieu à des résultats exceptionnels et à une reconnaissance de l'industrie. Le SNEC, qui s'est achevé le 5 juin à Shanghai, s'est avéré être une excellente opportunité pour Solis. En effet, l'entreprise a été reconnue pour sa conception et ses produits exceptionnels. Ce fut également une opportunité de signer plusieurs protocoles d'accord et contrats avec ses clients. Solis a fourni aux visiteurs une plate-forme pour le réseautage et l'échange d'informations. Les onduleurs innovants à courant élevé et à forte puissance de Solis ont permis de mettre en avant l'expérience client de haute qualité de la société avec des solutions d'énergie verte, économiques et fiables.

Le 3 juin, Solis a tenu deux cérémonies de lancement pour présenter ses nouveaux produits reflétant les avancées en matière d'intelligence et de technologies de l'industrie solaire. Cliquez sur le lien pour plus d'informations.

En tant que plus grande conférence professionnelle de l'industrie du solaire au monde, l'exposition a décerné plusieurs prix. Solis a reçu le « APVIA Honorable Award - Technological Achievement (for Enterprise) » (Prix d'honneur APVIA - Réalisations technologiques pour les entreprises) lors de la 5e édition annuelle des Asian Photovoltaic Industry Association (APVIA) Awards 2021.

Solis a également remporté le prix « 2020 Global Top PV Brand » (Meilleure marque de photovoltaïque du monde) de PV Brand Lab (PVBL) et s'est classé en cinquième position des marques d'onduleurs. De plus, Solis a obtenu une place dans le « National PV Quality Inspection Centre (CPVT) - Outdoor Evidence Base (Yinchuan) ».

Lors du SNEC, Solis a lancé sa solution de stockage solaire « Flexi-ONE », un nouveau produit de stockage d'énergie pensé pour être flexible (compatible avec différentes marques de batteries) et esthétique. En raison de sa capacité à fournir aux utilisateurs finaux une solution solaire et de stockage (PV-ES) à cycle complet, intelligente et pratique, le produit fait partie du top 10 des meilleurs produits du SNEC. Flexi-ONE a reçu le Terawatt Grade Diamond Award, l'une des plus hautes distinctions de l'exposition.

La vision globale de Solis est fondée sur l'ingénierie centrée sur le produit. Nous plaçons les clients au centre de nos décisions les plus stratégiques et nous veillons à jouer notre rôle dans la transition vers une énergie propre en contribuant à la rendre plus efficace, sûre et fiable. Les prix décernés par l'industrie à l'occasion de conférences prestigieuses comme la SNEC ne sont pour nous qu'une validation supplémentaire des efforts que nous déployons, en comparaison avec nos pairs à travers le monde. Nous considérons ces récompenses comme une source d'inspiration supplémentaire pour atteindre nos objectifs et jouer notre rôle dans la transition énergétique en douceur sur tous les marchés où nous sommes présents.

