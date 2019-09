Solis se classe parmi les trois meilleures marques asiatiques dans le rapport BloombergNEF 2019 sur la viabilité financière des modules et onduleurs solaires

NINGBO, Chine, 25 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a récemment publié son rapport sur la viabilité financière des modules et onduleurs solaires de 2019. Pour la première fois, la compagnie a fait des enquêtes sur les onduleurs solaires et a évalué la viabilité financière de plusieurs marques d'onduleurs.

« La viabilité financière » signifie que les banques sont plus disposées à offrir des prêts sans recours à des projets de production d'énergie photovoltaïque qui choisissent d'utiliser une marque d'onduleurs spécifique.

Les onduleurs de Solis se sont classés au troisième rang des marques asiatiques, ce qui témoigne de la bonne considération des produits de la marque par les experts techniques mondiaux et les personnes interrogées. Ce résultat incroyable signifie également que les développeurs de projets sont plus susceptibles de recevoir un financement de la banque s'ils utilisent les produits Solis plutôt que ceux d'autres marques.

Avec une équipe d'experts sur six continents, BNEF analyse des données complexes de partout dans le monde pour obtenir des prévisions en profondeur qui mettent en relief les conséquences financières, économiques et politiques des tendances et technologies qui transforment l'industrie.

Pour cette enquête, BNEF a recherché des informations auprès de banques, de développeurs et de cabinets d'audit spécialisés en diligence raisonnable dans le domaine technique, pour savoir quelles sont les marques, parmi 48 fabricants de modules et 17 fabricants d'onduleurs, qu'ils considèrent être viables financièrement.

Fait intéressant, les différences régionales sont beaucoup plus évidentes lorsqu'on considère la viabilité financière des onduleurs par rapport aux modules. Contrairement aux panneaux, les onduleurs sont aujourd'hui moins rares, car les modules n'ont qu'une seule fonction, la production d'énergie, alors que les onduleurs ont plusieurs fonctions. En plus de la conversion du courant continu en courant alternatif, les onduleurs interagissent directement avec le réseau et rassemblent les données de puissance de sortie. En tant que tel, il existe différents types d'onduleurs pour différentes exigences de projet (par exemple, certains projets nécessitent des onduleurs centraux alors que les onduleurs de branche sont plus adaptés pour d'autres).

À propos de Ginlong Technologies

Créé en 2005, Ginlong (Solis) Technologies est un des plus anciens et des plus grands fabricants d'onduleurs de branche PV. Présenté sous la marque Solis, le portefeuille de la société utilise la technologie d'onduleur de branche innovante pour offrir une fiabilité de premier ordre qui a été validée dans le cadre des certifications internationales les plus strictes. Armé d'une chaîne logistique mondiale, d'un département de R. et D. et de capacités de fabrication de classe mondiale, Ginlong optimise ses onduleurs pour chaque marché régional en proposant l'entretien et l'assistance à ses clients grâce à son équipe d'experts locaux.

Pour plus d'informations sur la façon dont Solis offre de la valeur ajoutée tout en maximisant la fiabilité et les économies pour ses clients résidentiels, commerciaux et de services publics, rendez-vous sur ginlong.com.

