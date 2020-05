Solis va lever 100 millions de dollars et doubler sa capacité de production

Le leader en matière d'onduleurs de branche construit une nouvelle usine pour répondre à la demande en produits du domaine de l'énergie solaire

NINGBO, Chine, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- Ginlong Technologies (code d'action : 300763.SZ), l'un des chefs de file mondiaux de la fabrication d'onduleurs de branche photovoltaïques, a annoncé son intention de lever plus de 100 millions de dollars américains (700 millions de yuans) par le biais d'une offre non publique visant à financer l'extension de ses capacités de fabrication. Face à l'augmentation de la demande sur le marché mondial des onduleurs de branche, Ginlong entend utiliser ces fonds pour doubler sa capacité de production de produits Solis et atteindre ainsi 20 GW par an. Cette extension permettra à Solis de renforcer son approvisionnement dans le cadre de projets avec raccordement au réseau et d'énergie solaire plus stockage pour des clients du monde entier.

« L'impulsion de la demande concernant nos onduleurs Solis d'une fiabilité hors pair nous a amenés à doubler nos capacités », a indiqué Yiming Wang, président de Ginlong. « Nous observons une augmentation de la demande d'onduleurs de branche par rapport à d'autres technologies du fait de leur compétitivité en matière de coûts et de leur fiabilité. Doubler ainsi notre production représente une étape très intéressante pour Solis. »

L'usine existante située dans le parc industriel du Binhai se verra agrandie de près de 100 000 m2, permettant à l'entreprise d'atteindre une capacité totale de 20 GW. Les plans de construction prévoient un nouveau centre de recherche et de développement ultra-moderne, des chaînes de production à volumes élevés équipées de machines à automatisation avancée, une capacité de stockage accrue et de nouveaux bureaux. Un nouveau campus d'entreprise accueillera des bureaux modernes, un centre de conférence multifonctionnel et des appartements destinés au personnel spécialisé.

« Notre nouveau campus d'entreprise entraînera la création de plus de 500 emplois au sein de l'équipe Solis, attirant de nouveaux talents et de nouvelles idées pour stimuler l'innovation et la croissance », a ajouté Yiming Wang.

Ginlong a levé 533 millions de yuans lors de son introduction à la Bourse de Shenzhen en mars 2019, devenant ainsi la seule entreprise cotée en bourse dont les activités sont exclusivement centrées sur les onduleurs de branche photovoltaïques. Depuis, Solis a connu une forte demande alimentée par les marchés du solaire résidentiel, commercial et destiné aux services publics en Asie, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Europe. Le premier trimestre de cette année correspond au plus fort trimestre jamais enregistré par la société avec des bénéfices en hausse de 766 % par rapport à 2019.

À propos de Ginlong Technologies

Fondé en 2005, Ginlong Technologies (code d'action : 300763.SZ) est l'un des fabricants mondiaux d'onduleurs solaires les plus expérimentés et les plus grands. Présentés sous la marque Solis, les produits du portefeuille de la société s'appuient sur une technologie d'onduleurs de branche novatrice afin d'offrir une fiabilité de premier ordre validée dans le cadre des certifications internationales les plus strictes. Pour en savoir plus sur la manière dont Solis fait preuve de rentabilité et crée de la valeur ajoutée tout en maximisant la fiabilité pour les clients résidentiels, commerciaux et des services publics, rendez-vous sur ginlong.com.

