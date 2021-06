Solis wird weltweit anerkannt und erhält das Siegel „Top PV Brand 2021" für Wechselrichter in 8 Ländern auf 5 Kontinenten

In der Datenerhebungsphase des „Global PV Installer Monitoring 2020/2021" befragte EUPD Research Unternehmen der Solarbranche zu ihren Einkaufsgewohnheiten, den regelmäßig verwendeten Marken und anderen Schlüsselvariablen. Als Ergebnis erzielte die Marke Solis hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Kundenpräferenz, Markenbekanntheit, Zufriedenheit und Weiterempfehlung der Marke. Aufgrund des positiven Feedbacks erreichte Solis die Nominierung zur Top PV-Marke 2021.

„Obwohl der Klimawandel eine globale Aufgabe für die Menschheit ist, findet die Energiewende in jeder Region der Welt statt. Als globaler Wechselrichterhersteller hat sich Solis bereits in verschiedenen Regionen weltweit hervorragend positioniert und kann mit den Produkten überzeugen. Das Top Brand PV-Siegel als Stimme der Installateure ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die hervorragende Arbeit an der Energiewende." Markus A.W. Hoehner, Gründer & Geschäftsführer der EuPD Research Sustainable Management GmbH

„Solis hat einen guten Ruf in ganz Europa und wir freuen uns sehr, dass wir bereits zum sechsten Mal in Folge von EUPD Research für diesen Preis ausgezeichnet wurden. Seit über 15 Jahren konzentriert sich Solis auf die Entwicklung und Produktion von qualitativ hochwertigen String-Wechselrichtern. Die Tatsache, dass sich Installateure Jahr für Jahr für unsere Marke entscheiden, unterstreicht unsere Produktqualität und unser Serviceniveau. Mit unserem Angebot an String-Wechselrichtern von 0,7 kW bis 255 kW sowie einphasigen und dreiphasigen Hybrid-Wechselrichtern für Batteriespeicher freuen wir uns auf die Zukunft der Solarenergie in Europa", sagt Sandy Woodward, Sales Director Europe bei Solis.

Die Auszeichnung basiert auf dem „Global PV Installer Monitor", einer jährlichen Umfrage unter PV-Installateuren auf der ganzen Welt, und wird an Modul-, Wechselrichter- und Energiespeicherhersteller sowie an Großhändler vergeben. Weitere Informationen zum Solis Top Brand PV 2021 Award finden Sie unter www.solisinverters.com.

Solis entwickelt Technologie um die Welt mit sauberer Energie zu versorgen.

