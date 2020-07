Solução de gerenciamento de performance da Telesul apoia gestores na produtividade da equipe

SÃO PAULO, 27 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Manter ou elevar a produtividade da equipe sempre foi um desafio para líderes de diferentes segmentos, e esse cenário se agravou com a gestão remota imposta pela necessidade de distanciamento social e adesão do trabalho remoto. Para apoiar os gestores nessa missão, a Telesul, empresa que implementa e oferece projetos de alto valor agregado para as empresas, desenvolveu o Performance Tracker. A solução foi criada com tecnologia NICE Desktop Analytics, da qual é possível extrair informações sobre o desempenho individual e coletivo dos membros de uma equipe, de uma forma precisa, rápida e consolidada entre colaboradores concentrados em um ambiente ou atuando de maneira distribuída.

"O objetivo do Performance Tracker não se limita a mapear a produtividade do time. É também uma solução muito útil para que o gestor tenha dados confiáveis para avaliar de maneira mais profunda quais são os profissionais que precisam de um acompanhamento mais próximo e, assim, traçar estratégias que elevem a eficiência na execução das atividades. Afinal, a baixa produtividade é um item sensível que precisa ser avaliado por diferentes ângulos. Às vezes, um colaborador não produz por estar com necessidades ou desafios pessoais, específicos ou pontuais. Nem sempre envolve descomprometimento", explica Roberto Campos, diretor da Telesul.

Na prática - Para possibilitar o acompanhamento do desempenho individual e coletivo da equipe com o auxílio do Performance Tracker, instala-se um software no dispositivo de cada colaborador. Então, por meio de um painel de gestão de atividades, é possível: visualizar e comparar o desempenho, a produtividade e a eficiência, considerando as especificidades de cada tipo de tarefa; identificar e estabelecer métricas por função, atividade e departamentos; otimizar a alocação dos recursos da força de trabalho; e identificar gargalos operacionais.

A opinião dos gestores - Vale destacar que de acordo com pesquisa da Robert Half, 89% de 353 executivos do Brasil entrevistados permitirão que os colaboradores trabalhem de casa com mais frequência quando a pandemia der uma trégua. Destes, 53% apontaram como uma das razões para essa permissão a comprovação de que implementar plataformas de tecnologia e colaboração provou não ser tão difícil ou caro.

"É vital que as empresas invistam em soluções de tecnologia que garantam a qualidade dos processos e a otimização dos recursos internos, sejam eles financeiros ou de mão de obra. Isso, independentemente da distância entre líderes e liderados. Tudo isso impacta diretamente na qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela companhia e, consequententemente, na competitividade", ressalta o executivo.

Sobre a Telesul

Estamos há mais de 30 anos no mercado e nosso diferencial é trabalhar com soluções de alto valor agregado para atender as necessidades de nossos clientes. Para isso, contamos com uma equipe altamente qualificada e certificada, o que garante um altíssimo nível de satisfação nos projetos entregues.

Nosso portifólio está dividido em Soluções para Contact Center, Mobilidade, Comunicação Unificada, Digital e Segurança e Serviços, incluindo projetos de consultoria para a análise de cenários e implantação de produtos até o gerenciamento de soluções.

Atualmente, trabalhamos com os melhores fabricantes de hardwares e softwares do mercado, como Avaya, Microsoft, Plantronics, Aruba Networks, Nice, Genesys, entre outros, em cada linha de atuação e nos destacamos por possuir diversas certificações.

Recentemente, criamos a Sapios, startup especializada no desenvolvimento de soluções específicas para atender as dores e as necessidades de empresas, que não são atendidas pelas soluções de nossos parceiros de negócios. Mais informações: www.telesul.com.br

