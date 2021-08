Solução de rede hiperconvergente para centros de dados CloudFabric 3.0 da Huawei ganha prêmio Frost & Sullivan de liderança global em tecnologia de 2021

SHENZHEN, China, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Recentemente, a solução de rede hiperconvergente para centros de dados CloudFabric 3.0 da Huawei ganhou o prêmio Frost & Sullivan de liderança em tecnologia global de 2021 por seu desempenho incomparável e tecnologia de última geração. O prêmio reflete a excelente inovação da solução aos olhos de Frost & Sullivan.

À medida que a transformação digital ganha impulso, mais empresas buscam redes de centros de dedos que ofereçam maior poder de computação e, assim, melhorem sua inovação e competitividade. Mas isso não é tão fácil quanto parece. As redes convencionais de centros de dados são propensas à perda de pacotes, e uma taxa de perda de pacotes de apenas 0,1% pode reduzir a capacidade de computação em 50%. Esse é um problema generalizado que impede a inovação empresarial.

Além disso, os métodos de operação e manutenção semiautomatizados com base em rede definida por software (SDN) convencional gradualmente passam a ser inviáveis à medida que os centros de dados corporativos continuam a expandir e implementar serviços em maior velocidade. Além disso, os cenários de serviço em constante crescimento requerem requisitos cada vez mais altos quanto à abertura da rede e os recursos de rede como serviço (NaaS).

"Para acelerar o fluxo de dados e melhorar o poder de computação, a Huawei investe continuamente em pesquisas sobre Ethernet sem perdas e redes de direção autônoma, e tem realizado muitas conquistas, incluindo Ethernet totalmente sem perdas, gerenciamento automatizado de ciclo de vida completo e NaaS em todos os cenários. Essas conquistas são altamente reconhecidas pelo setor", disse Leon Wang, presidente do Data Center Network Domain da Huawei. "Foi uma grande honra ver a solução de rede hiperconvergente de centros de dados da Huawei levar este prêmio para casa. No futuro, continuaremos a seguir a abordagem centrada no cliente e a investir em inovação tecnológica para manter nossa liderança global e criar mais valor para nossos clientes."

A solução de rede hiperconvergente de centro de dados CloudFabric 3.0 da Huawei consegue maximizar o fluxo e a eficiência no manuseio de dados e liberar plenamente o poder potencial de computação de centros de dados graças aos seguintes diferenciadores.

Ethernet totalmente sem perdas : a Ethernet é por natureza suscetível à perda de pacotes, esse problema passou 40 anos sem solução. Para contornar o problema, a Huawei criou um algoritmo iLossless inovador que permite o controle de velocidade preciso e em tempo real, eliminando a forte dependência da experiência de especialistas. O algoritmo garante perda zero de pacotes na Ethernet e ajuda a liberar 100% do poder de computação.

: a Ethernet é por natureza suscetível à perda de pacotes, esse problema passou 40 anos sem solução. Para contornar o problema, a Huawei criou um algoritmo iLossless inovador que permite o controle de velocidade preciso e em tempo real, eliminando a forte dependência da experiência de especialistas. O algoritmo garante perda zero de pacotes na Ethernet e ajuda a liberar 100% do poder de computação. Gestão automatizada do ciclo de vida completo : a CloudFabric 3.0 da Huawei permite a primeira rede de direção autônoma L3 do setor que adota de forma inovadora as tecnologias de duplo digital, gráfico de conhecimento e modelagem de big data para gerenciamento de rede. Os benefícios resultantes disso incluem provisionamento de serviço em segundos, localização de falhas em minutos e detecção proativa de 90% dos riscos de rede.

: a CloudFabric 3.0 da Huawei permite a primeira rede de direção autônoma L3 do setor que adota de forma inovadora as tecnologias de duplo digital, gráfico de conhecimento e modelagem de big data para gerenciamento de rede. Os benefícios resultantes disso incluem provisionamento de serviço em segundos, localização de falhas em minutos e detecção proativa de 90% dos riscos de rede. NaaS em todos os cenários: a CloudFabric 3.0 da Huawei unifica o modelo de elemento de rede (NE) e oferece mais de mil tipos de interfaces de programação de aplicativos de rede (APIs), centralizando o gerenciamento de dispositivos de vários fornecedores e orquestração de redes multicloud pela primeira vez. Isso também reduz o período de implementação de redes heterogêneas entre nuvens de meses para dias e o período de provisionamento de serviços de vários meses para apenas uma semana.

A solução de rede hiperconvergente de centros de dados da Huawei foi implementada por mais de 12 mil empresas em mais de 140 países e regiões, promovendo o sucesso para clientes em vários setores, especialmente instituições financeiras, provedores de serviços de Internet (ISPs), provedores de serviços em nuvem e provedores de telecomunicações. Este sucesso global estabelece uma base de computação sólida para a economia digital e a transformação digital de empresas.

Para mais detalhes, acesse https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network-new.

