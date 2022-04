Solução de teste de COVID-19 da Tianlong protege passageiros no Aeroporto Internacional de Jacarta, na Indonésia

Como os aeroportos ainda são pontos centrais da disseminação global da COVID-19, a detecção rápida e precisa é crucial para interromper a cadeia de transmissão e evacuar os passageiros. A solução de teste de COVID-19 da Tianlong melhorou a capacidade de realização de testes do Aeroporto Internacional de Jacarta com a emissão do resultado em uma hora e meia, o que efetivamente ajuda a isolar rapidamente os passageiros e garante a partida pontual dos voos, reduzindo a inconveniência para os passageiros durante a transição.

A Tianlong utiliza o método de reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção do ácido nucleico. Com a etapa de amplificação do PCR, o resultado é mais preciso. A solução de teste de COVID-19 da Tianlong realiza a detecção com rapidez e precisão e fornece o laudo com o resultado do teste em uma hora e meia, o que atende totalmente às exigências de prevenção e controle de epidemias dos aeroportos. Até 3.000 amostras serão testadas por dia no Aeroporto Internacional de Jacarta pela solução de teste de COVID-19 da Tianlong.

A Tianlong é uma fabricante líder em produtos de diagnóstico molecular na China. Estamos realizando P&D em dispositivos e reagentes de extração e detecção do ácido nucleico. Desde o início da pandemia de COVID-19, os produtos da Tianlong ajudaram mais de 60 países a lutar contra a pandemia, como a Indonésia, a Dinamarca e os Emirados Árabes Unidos. Nossos produtos ajudaram as unidades locais a desenvolver o sistema de saúde e a diagnosticar rapidamente os pacientes com COVID-19. Os produtos contra a epidemia da Tianlong têm sido uma luz na guerra contra a COVID-19. Além da solução de teste de COVID-19, a Tianlong oferece reagentes que abrangem 200 tipos de detecção de doenças. Daremos vida à tecnologia e forneceremos mais soluções para cuidar melhor das pessoas em todo o mundo.

