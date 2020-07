Soluções de verificação de temperatura da Uniview ajudam o Panamá na luta contra a COVID-19

HANGZHOU, China, 23 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Até 21 de julho, a pandemia do coronavírus registrou mais de 54.426 casos no Panamá, levando o total de casos recuperados para 29.164. Visando recuperar a economia, o Panamá relaxou as restrições em junho e entrou na segunda fase da retomada do trabalho. Para ajudar as pessoas no Panamá a terem seus negócios de volta em operação e locais de trabalho operando com segurança, a Uniview está formando parceria com a Embaixada da China no Panamá, doou a série de produtos Heat-Tracker e soluções da Uniview para o Congresso, o gabinete da Primeira Dama e a estação de TV local em julho.

A Uniview, sendo a pioneira e líder de vídeovigilância por IP, está tomando forte prevenção e medidas de controle, fornecendo a série de produtos e soluções Heat-Tracker para 7 continentes e mais de 70 países em resposta ao surto do vírus. Os produtos de verificação de temperatura da Uniview são usados em aeroportos, hospitais, prédios de escritórios e outros lugares em todo o mundo onde grande número de pessoas se reúnem. Eles fornecem detecções rápidas e efetivas para manter a segurança pública e ajudar a gestão da saúde pública.

Os produtos da série Heat-Tracker doados pela Uniview para o Congresso, o gabinete da Primeira Dama e para a estação de TV local podem ajudá-los a conduzir verificação de temperatura dos funcionários, a solução de câmera térmica adota a solução de lentes duplas, visível e térmica. Enquanto a câmera visível monitora os funcionários sem contato, a câmera de imagem térmica completa a medição da temperatura com precisão de +/-0,3°C. Quando uma pessoa com febre ou temperatura alta se aproximar, o aparelho emitirá um alarme. Detecção rápida e precisa poupa enormemente os custos do trabalho. Além disso, esta solução pode suportar funções de controle de acesso e comparecimento. Mesmo quando a pandemia terminar, os aparelhos podem continuar a serem usados como câmeras de vigilância normais.

As trocas amigáveis entre as pessoas da China e do Panamá têm uma história de mais de 160 anos. Os dois países assinaram um grande número de acordos nos campos da economia e comércio, finanças, assuntos marítimos, aviação civil, turismo, cultura e educação, impulsionados pela construção conjunta da iniciativa "Cinturão e Rota". "A Uniview, como uma empresa global, está muito satisfeita em colaborar com o Panamá para melhorar a saúde e a segurança e temos o compromisso de fornecer suporte técnico para ajudar o Panamá a erradicar esta pandemia", disse Jesstin, o presidente da Uniview para a região americana.

FONTE Uniview

