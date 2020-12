Soluções tecnológicas permitem maior vantagem competitiva na logística do setor de bioenergia

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 11 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Implantações de soluções tecnológicas visando a economia de escala; a redução de emissão de poluentes e de custos; eficiência na produção e no planejamento são as principais apostas na área de logística do setor de bioenergia. O tema foi debatido durante o webinar "Impacto da otimização logística", no dia 10, organizado pela FENASUCRO & AGROCANA com o apoio da Dassault Systèmes.

No encontro online, o professor José Vicente Caixeta Filho, fundador e coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial - ESALQ-LOG atuou como mediador do webinar e disse que anualmente são movimentadas cerca de 1 bilhão de toneladas de cargas agrícolas. "Esse volume implica em cerca de 40 milhões de viagens por ano, o que abre espaço para uma série de otimizações", diz.

O diretor agrícola da Atvos, Rodrigo Vinchi, aponta que uma das soluções envolve as estratégias de economia de escala por meio da integração das atividades e áreas de produção. "Investimos em tecnologia apostando em um projeto integrador desse sistema logístico complexo, que permite monitorar todas as atividades desde a indústria até a colhedora. Assim, os benefícios relacionados à redução do custo fixo ocorrem por meio do ganho de produtividade", afirma.

Já o engenheiro de produto da Scania Brasil, Emilio Fontanello, revelou que a empresa vem investindo em diversos projetos de desenvolvimento e produção de motores que utilizam biocombustíveis como o biometano. "Uma das vantagens do biometano é que os insumos podem ser utilizados para a produção do gás e, posteriormente, podem ser reutilizados como fertilizantes com as mesmas propriedades. Outra expectativa é que o excedente de produção pode ser comercializado gerando maior rentabilidade para as usinas", comenta.

O Sênior Sales Manager da Dassault Systèmes, André de Oliveira, pontuou como os sistemas podem contribuir para a otimização e aperfeiçoamento dos planejamentos para que seja possível alcançar as metas e objetivos em diferentes cenários. "As grandes contribuições da tecnologia são a rentabilidade e a sustentabilidade, capacidade de inovação e digitalização do setor, gerando otimização dos recursos", diz.

O webinar faz parte da programação do projeto FENASUCRO & AGROCANA TRENDS, lançado em 2020 para levar novas informações e conhecimentos a toda cadeia produtiva do setor de bioenergia e encerrou a programação deste ano.

FONTE FENASUCRO & AGROCANA

SOURCE FENASUCRO & AGROCANA