Solutions adhésives pour applications portables sur la peau - fabriquées par Lohmann

Les solutions adhésives portables Lohmann sont adaptées aux applications médicales et répondent aux impératifs de conception de l'industrie médicale, et elles sont conformes aux exigences élevées en matière d'adhérence durable sur la peau et à celles dues aux changements permanents et aux influences extérieures fluctuantes, telles qu'une faible énergie de surface, des textures rugueuses ou la présence de sueur. Que ce soit pour la télémétrie cardiaque mobile (MCT), la mesure du glucose ou de la température en continu (CGM et CTM), pour des pompes patch à insuline ou des injecteurs à grand volume, pour une utilisation à court ou à long terme, sur une ou deux faces, chaque solution adhésive est biocompatible et permet de proposer des portables toujours plus fins et flexibles. Cela offre aux patients un niveau de confort et de mobilité plus élevé.

La gamme de produits Lohmann permet la connectivité des applications portables via la conductivité électrique, ce qui contribue notamment à la quantification des symptômes via des appareils de (télé)surveillance, et donc à la prédiction et à la prévention d'épisodes aigus futurs. Grâce à la surveillance à distance et à la possibilité de se rétablir à domicile, les patients deviennent les acteurs de leurs propres soins de santé, ce qui permet de réduire considérablement les coûts pour le système de santé, touché par la pénurie de soins et la diminution des budgets. Un aspect qui, dans une population vieillissante et avec l'augmentation des maladies chroniques, prend de plus en plus d'importance.

Afin de répondre aux exigences du secteur médical et de la santé, Lohmann dispose, sur ses propres sites, des ressources les plus modernes permettant de développer des formulations d'adhésifs, de réaliser des enductions, des moulages et des extrusions et de procéder à des traitements en salle blanche, ainsi que de laboratoires, de possibilités de réaliser des tests et de compétences en matière de découpage. Le spécialiste des adhésifs, dont le siège se trouve à Neuwied en Allemagne, est certifié EN ISO 13485.

Fondée en 1851, l'entreprise familiale Lohmann GmbH & Co KG est un spécialiste reconnu des techniques adhésives. Avec plus de 1 800 collaborateurs répartis sur 24 sites et avec des partenaires commerciaux exclusifs dans plus de 50 pays, Lohmann est présent dans le monde entier, et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 670 millions d'euros. Le siège de la société se trouve à Neuwied en Allemagne.

L'entreprise propose des solutions adhésives high-tech notamment pour des applications dans le secteur automobile, le secteur médical, les biens de consommation, l'industrie électronique, et l'industrie graphique. Les solutions développées par les ingénieur·es Lohmann vont de la bande adhésive multifonction aux pièces de découpe précises et à l'intégration des processus.

