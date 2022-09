Solutions Winmate pour l'automatisation de l'emballage alimentaire : des panels PC et des écrans en acier inoxydable

Augmenter l'efficacité de la transformation des aliments grâce aux solutions hygiéniques et faciles à nettoyer de Winmate

TAIPEI, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'urgence liée à l'économie circulaire mondiale à faibles émissions de carbone a touché l'industrie des aliments et des boissons, poussant les fabricants à innover tout en augmentant leur productivité et en améliorant leur production. Cela concerne, par exemple, l'utilisation d'un appareil pour visualiser l'état de la production et transmettre l'information au cloud grâce à des capacités d'informatique en périphérie (« edge computing »). Cet appareil doit, de plus, respecter les normes d'hygiène et de sécurité en matière de production alimentaire.

Qu'il s'agisse de la transformation des aliments ou de l'emballage, l'automatisation est omniprésente dans l'industrie alimentaire moderne. L'automatisation des ateliers permet de garder des coûts bas et des aliments de haute qualité. Cette série d'équipements en acier inoxydable a été développée pour les industries alimentaire, d'emballage et pharmaceutique. Les dispositifs doivent également être résistants à l'eau, pour supporter les lavages fréquents permettant de maintenir la propreté des installations de production alimentaire.

Winmate fournit des panels PC complets en acier inoxydable modèle IP69K / IP67 / IP65, des solutions faciles à nettoyer pour des environnements hygiéniques.

Winmate propose également des solutions pour l'industrie 4.0 telles que des panels PC alimentés par les derniers processeurs Intel, des passerelles IoT et des interfaces homme-machine pour prendre en charge l'usine numérique.

Les dispositifs de solution Winmate comprennent :

L'IP65 de série B en acier inoxydable avec boutons-poussoirs

Le panel PC IP69K de série P en acier inoxydable

Le panel PC IP65 à châssis PCAP en acier inoxydable

Le panel PC IP69K à châssis PCAP en acier inoxydable

Le panel PC à châssis résistif IP65

Le panel PC à châssis résistif IP67

Winmate produit des PC industriels étanches possédant un boîtier lisse complètement hermétique en acier inoxydable de haute qualité, résistant à la corrosion par piqûres dans les environnements corrosifs. Pour une expérience utilisateur optimale, l'écran dispose d'une technologie tactile capacitive projetée PCAP ou d'un écran tactile résistif qui varie selon le modèle, et d'une réponse tactile précise même dans un environnement humide ou en utilisant des gants

Technologie innovante Winmate

Protection contre l'eau et la poussière IP69K / IP67 / IP65

L'indice de protection d'enveloppe (code IP) est défini dans la norme internationale CEI 60529 comme la classification et les taux de protection fournis par les boîtiers mécaniques et les enceintes électriques contre l'intrusion, la poussière, les contacts accidentels et l'eau. Le code IP indique que l'appareil est résistant à l'eau et à la poussière. Par exemple, l'IP65 indique que l'appareil est étanche à la poussière et protégé des jets d'eau. L'IP69K, lui, résiste à une haute pression (jusqu'à 30 bars) et à une eau à température élevée (jusqu'à 80°C).

Conception mécanique

Winmate conçoit ses produits en interne et propose toujours des solutions de conception de produits innovantes. Le nouveau panel PC et écran de série P est doté d'un tuyau de conduit étanche qui offre une protection supplémentaire. Le tuyau étanche sur mesure est pré-installé pour offrir une couche de protection supplémentaire aux câbles périphériques connectés à l'appareil.

Sécurité opérationnelle

La série IP69K comprend une soupape d'aération avec un système mécanique automatique comme dispositif de sécurité, qui contrôle et maintient la pression pour éviter les problèmes de circulation d'air.

Convient à l'industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique

Panel PC IP69K HMI

15 / 19 / 21,5 / 23,8 pouces

Intel® Core™ i5 -8265U (mémoire cache 6M, 1,6 GHz jusqu'à 3,9 GHz)

Intel® Core™ i5-7200U (mémoire cache 3M, jusqu'à 3,10 GHz)

Intel® Core™ i5-7300U (mémoire cache 3M, jusqu'à 3,50 GHz)

Affichage IP69K

15 / 19 / 21,5 / 23,8 pouces

1 sortie VGA, 1 sortie HDMI (en option)

1 prise USB type A pour le contrôle de l'écran tactile

À propos de Winmate

Winmate Inc. est un fournisseur robuste de solutions informatiques et embarquées pour les industries opérant dans certains des environnements les plus difficiles. Fondée en 1996 à Taipei, Taïwan où son siège social, son installation de recherche et développement et ses lignes de production sont situés, la société dispose aujourd'hui de bureaux et de centres de services dans le monde entier. Winmate développe des solutions informatiques robustes de qualité industrielle qui font progresser l'Internet des objets industriels (IoT). Affichage industriel et panels PC, HMI, systèmes embarqués, passerelles IoT et tablettes robustes, appareils portatifs pour les industries allant du transport et de la logistique à la marine et à l'armée, ferroviaire, pétrolière et gazière, aux réseaux intelligents, aux soins de santé et aux services sur le terrain. Winmate fournit également des services professionnels dans la personnalisation des produits et la gestion de projet pour répondre aux besoins uniques des clients.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Winmate www.winmate.com ou suivez Winmate Inc. sur Linkedin et Facebook pour recevoir toutes les dernières nouvelles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1899733/image_5018247_23438598.jpg

SOURCE Winmate Inc.