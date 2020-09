Solvay lanza Actizone™, una tecnología de limpieza antimicrobial de larga duración

La protección de superficie duradera está ahora al alcance gracias a Actizone™, una tecnología patentada que ofrece rendimiento antimicrobial durante 24 horas.

BRUSELAS, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Solvay se enorgullece de introducir Actizone™ , una línea de productos e ingredientes listos para usar que ofrece rápida exterminación de gérmenes para proteger a los consumidores de bacterias y virus dañinos, incluyendo el coronavirus. La tecnología de Actizone™ también ofrece protección de superficies de 24 horas para exterminar de forma continua el 99,9% de las bacterias en una serie de superficies.

Desde la aparición de la pandemia de COVID-19, los consumidores y empresas han estado buscando formas de mantener estándares sanitarios y sentirse protegidos en un mundo incierto. "Nuestra tecnología Actizone™ sigue funcionando mucho después de que las superficies se hayan limpiado, de manera que las empresas y consumidores puedan estar tranquilos y sentirse confiados sabiendo que están protegidos de bacterias las 24 horas del día", dijo Michael Radossich, director general de la Unidad Global de Negocios Novecare de Solvay.

En respuesta al deseo colectivo de los consumidores de un futuro más seguro en el mundo y los esfuerzos de las empresas por superar los efectos del COVID-19, Solvay lanza Actizone™, una combinación de un polímero de larga duración patentado, sistema de limpieza de vanguardia y activos antimicrobianos estándares de la industria.

"Estoy orgulloso de nuestro equipo, su ingenuidad y espíritu colaborativo que han demostrado para ofrecer a nuestros clientes* una innovación tan revolucionaria", continuó Radossich. "Con Actizone™, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a navegar por este periodo sin precedentes, asegurando la seguridad de nuestras comunidades y apoyando el reinicio responsable de la economía global".

La tecnología Actizone™ atrapa los activos antimicrobianos para formar una capa protectora sobre las superficies. Los activos exterminan inicialmente el 99,9% de las bacterias y virus y continúan ofreciendo protección antibacteriana por 24 horas y tranquilidad para los consumidores mientras aseguran un brillo excelente y un acabado libre de residuos.

La tecnología Actizone™ de Solvay es trabaja en varias superficies, incluyendo policarbonato, vidrio, laminados y metal para que los usuarios puedan sentirse confiados en la desinfección de Actizone™ de la oficina al aeropuerto y de nuevo a casa. Además, los productos de Actizone™ eliminan la necesidad de continuas limpiezas antibacterianas a lo largo del día, de manera que los consumidores y empresas pueden dedicar más tiempo a contribuir a un futuro mejor.

Para más información sobre los productos de Actizone™ para limpiadores antimicrobianos de larga duración, contacte con nuestros expertos.

* Actualmente no hay un protocolo aprobado por las entidades reguladoras apropiadas para demostrar protección protección de 24 horas contra los viruses.

La línea Actizone™ de productos e ingredientes listos para usar incluye Actizone™ F5, un producto formulado de uso final que actualmente no está registrado u ofrecido a la venta en Estados Unidos o Canadá. Cualquier venta de Actizone™ F5 en un país particular será solamente sobre la base del registro aprobado en ese país y cualquier reclamación sobre Actizone™ F5 en una jurisdicción concreta se abordará solamente por las leyes y aprobación de Actizone™ F5 en esa jurisdicción. Esto no es un intento de promover, vender o recomendar la venta o uso de Actizone™ F5 en países en los que aún no está registrado, incluyendo en Estados Unidos y Canadá.

Acerca de Solvay

Solvay es una compañía de ciencias cuyas tecnologías aportan beneficios para muchos aspectos de la vida diaria. Con más de 24.100 empleados en 64 países, Solvay vincula a personas, ideas y elementos para reinventar el progreso. El Grupo busca crear un valor compartido sostenible para todos, principalmente a través de su plan Solvay One Planet elaborado en torno a tres pilares: proteger el clima, preservar los recursos y promover una vida mejor. Las soluciones innovadoras del Grupo contribuyen a productos más sostenibles, más seguros y más limpios encontrados en los hogares, alimentos y bienes de consumo, aviones, coches, baterías, dispositivos inteligentes, aplicaciones sanitarias, sistemas de depuración de agua y aire. Fundada en 1863, Solvay se sitúa hoy entre las tres principales compañías para la amplia mayoría de sus actividades y registró unas ventas netas de 10.200 millones de euros en 2019. Solvay cotiza en la Euronext Bruselas (SOLB) y París y en Estados Unidos, donde sus acciones (SOLVY) cotizan a través de un programa ADR de nivel I. Aprenda más en www.solvay.com .

