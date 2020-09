Solvay présente Actizone™, une technologie pournettoyants antimicrobiens longue durée

La protection durable des surfaces est désormais à portée de main grâce à Actizone™, une technologie brevetée offrant des performances antimicrobiennes sur 24 heures.

BRUXELLES, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Solvay est fière de présenter Actizone™, une gamme de produits et d'ingrédients prêts à l'emploi qui éliminent rapidement les microbes et protègent les consommateurs des bactéries et virus, y compris du coronavirus. La technologie Actizone™ offre également une protection des surfaces de 24 heures, en éliminant de façon continue 99,9 % des bactéries sur un large éventail de surfaces.

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les consommateurs et les entreprises cherchent des moyens de respecter les normes de santé et de se protéger dans un monde incertain. « Notre technologie Actizone™ continue d'agir longtemps après le nettoyage des surfaces, de sorte que les entreprises et les consommateurs peuvent avoir l'esprit tranquille et se sentir en confiance en sachant qu'ils sont protégés contre les bactéries pendant 24 heures », a déclaré Michael Radossich, président de la business unit Novecare de Solvay.

En réponse au désir collectif des consommateurs d'un avenir plus sûr et aux efforts des entreprises pour surmonter les effets de la COVID-19, Solvay lance Actizone™, la combinaison d'un polymère exclusif longue durée, d'un système de surfactants de pointe et d'actifs antimicrobiens standard dans le secteur.

« Je suis fier de nos équipes, de leur ingéniosité et de l'esprit de collaboration dont elles ont fait preuve en offrant à nos clients* une innovation aussi révolutionnaire », a poursuivi M. Radossich. « Avec Actizone™, notre objectif est d'aider nos clients à traverser cette période sans précédent, d'assurer la sécurité de nos communautés et de soutenir le redémarrage responsable de l'économie mondiale. »

La technologie Actizone™ emprisonne les actifs antimicrobiens pour former un film protecteur sur les surfaces. Les actifs tuent initialement 99,9 % des bactéries et des virus, puis offrent une protection antibactérienne pendant 24 heures veillant ainsi à la tranquillité d'esprit des consommateurs, tout en assurant une excellente brillance et une finition sans résidus.

La technologie Actizone™ de Solvay est compatible avec de nombreuses surfaces, notamment le polycarbonate, le verre, les stratifiés et le métal, afin que les utilisateurs puissent avoir confiance en la désinfection d'Actizone™, du bureau à l'aéroport et de retour chez eux. De plus, les produits Actizone™ éliminent le besoin d'effectuer un nettoyage antibactérien continu tout au long de la journée, de sorte que les consommateurs et les entreprises peuvent consacrer plus de temps à contribuer à un avenir meilleur.

Pour en savoir plus sur les produits Actizone™ destinés aux nettoyants antimicrobiens de longue durée, contacteznos experts.

* Il n'existe actuellement aucun protocole approuvé par les organismes de réglementation appropriés qui démontre une protection de 24 heures contre les virus.

La gamme de produits et d'ingrédients prêts à l'emploi Actizone™ comprend Actizone™ F5, une préparation commerciale qui n'est pas actuellement homologuée ou offerte en vente aux États-Unis ou au Canada. Toute vente d'Actizone™ F5 dans un pays donné se fera uniquement après homologation dans ce pays, et toute réclamation concernant Actizone™ F5 dans un territoire particulier sera traitée uniquement au regard des lois et des approbations d'Actizone™ F5 dans ce territoire. Le présent texte n'a pas pour but de promouvoir, de vendre ou de recommander la vente ou l'utilisation d'Actizone™ F5 dans des pays où il n'est pas encore homologué, notamment aux États-Unis et au Canada.

À propos de Solvay

Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 24 100 employés dans 64 pays, Solvay unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son plan Solvay One Planet qui s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,2 milliards d'euros en 2019. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles (SOLB) et Paris et aux États-Unis, où ses actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. Pour en savoir plus, consultez le site www.solvay.com.

Suivez-nous sur Twitter : @SolvayGroup

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1280828/Solvay_Progress_Beyond_Logo.jpg

Relations avec les medias

Mark Wheeler

[email protected]

Wissem Chambazi

[email protected]

Related Links

https://www.solvay.com



SOURCE Solvay